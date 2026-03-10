Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; continúan restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora", teme ser extraditado a EU; "El abuelo" tramitó amparo para frenar posible proceso

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

Candidatura de mi esposa a gubernatura de SLP no sería nepotismo: Ricardo Gallardo; término se ha “desvirtuado”, dice

Ministra María Estela Ríos pide “no sacar de contexto” su expresión sobre nacidos in vitro; fue de “carácter ilustrativo”, dice

Ministra María Estela Ríos pide “no sacar de contexto” su expresión sobre nacidos in vitro; fue de “carácter ilustrativo”, dice

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Grecia Quiroz acude a reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum; buscan impulsar plan de atención a la violencia

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano

Un mexicano se declaró culpable de explotar trabajadores agrícolas en . Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, Quichi, se declaró culpable en un tribunal federal de Tampa, Florida, bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), informó un comunicado del Departamento de Justicia.

Villatoro Moreno y sus coacusados ​​operaban y administraban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa contratista de mano de obra agrícola, que funcionaba como una organización criminal que obligaba a las víctimas a trabajar en , Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte, según documentos judiciales.

El acusado admitió haber operado una empresa de contratación agrícola que sometía a ciudadanos mexicanos con visas H-2A a condiciones de trabajo forzado en varios estados.

Lee también

"Villatoro Moreno y sus coacusados ​​utilizaron varios medios coercitivos para obligar a las víctimas a trabajar, incluyendo imponer deudas a los trabajadores; confiscar los pasaportes de los trabajadores; someter a los trabajadores a condiciones de vida de hacinamiento, insalubres y degradantes; abusar verbalmente y humillar a los trabajadores; amenazar a los trabajadores con arresto, cárcel y deportación; aislar a los trabajadores impidiéndoles interactuar con cualquier persona que no fueran empleados de LVH; y amenazar con dañar físicamente a los familiares de los trabajadores en México si los trabajadores no cumplían con sus demandas", indicó el comunicado.

La organización también falsificó registros para ocultar salarios insuficientes y evitar inspecciones de las autoridades federales, indicó el Departamento de Justicia.

Otros cuatro cómplices ya habían recibido sentencias de prisión y multas económicas por su rol en este esquema de explotación laboral. "El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), brindó asistencia significativa en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró ​​con las autoridades mexicanas para lograr la detención y extradición de Villatoro Moreno".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026 ¿será obligatoria para trámites del IMSS Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: ¿será obligatoria para trámites del IMSS? Esto es lo que se sabe y desde cuándo podría pedirse

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos