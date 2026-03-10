Un mexicano se declaró culpable de explotar trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, Quichi, se declaró culpable en un tribunal federal de Tampa, Florida, bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), informó un comunicado del Departamento de Justicia.

Villatoro Moreno y sus coacusados ​​operaban y administraban Los Villatoros Harvesting (LVH), una empresa contratista de mano de obra agrícola, que funcionaba como una organización criminal que obligaba a las víctimas a trabajar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte, según documentos judiciales.

El acusado admitió haber operado una empresa de contratación agrícola que sometía a ciudadanos mexicanos con visas H-2A a condiciones de trabajo forzado en varios estados.

Lee también Jueza federal bloquea a Perplexity el acceso a Amazon; agentes de IA ya no podrán buscar ni comprar en su plataforma

"Villatoro Moreno y sus coacusados ​​utilizaron varios medios coercitivos para obligar a las víctimas a trabajar, incluyendo imponer deudas a los trabajadores; confiscar los pasaportes de los trabajadores; someter a los trabajadores a condiciones de vida de hacinamiento, insalubres y degradantes; abusar verbalmente y humillar a los trabajadores; amenazar a los trabajadores con arresto, cárcel y deportación; aislar a los trabajadores impidiéndoles interactuar con cualquier persona que no fueran empleados de LVH; y amenazar con dañar físicamente a los familiares de los trabajadores en México si los trabajadores no cumplían con sus demandas", indicó el comunicado.

La organización también falsificó registros para ocultar salarios insuficientes y evitar inspecciones de las autoridades federales, indicó el Departamento de Justicia.

Otros cuatro cómplices ya habían recibido sentencias de prisión y multas económicas por su rol en este esquema de explotación laboral. "El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), brindó asistencia significativa en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró ​​con las autoridades mexicanas para lograr la detención y extradición de Villatoro Moreno".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv