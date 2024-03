Ucrania lanzó este domingo una nueva ronda de ataques de drones mientras los rusos votaban en el último día de las elecciones presidenciales que seguramente prolongará otros seis años el mandato del presidente Vladímir Putin.

El Ministerio ruso de Defensa reportó haber derribado 35 drones ucranianos durante la noche, incluidos cuatro en la región de Moscú.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que un quinto dron fue derribado más tarde cerca del aeropuerto Domodedovo de la capital el domingo por la mañana. No se reportaron daños ni víctimas.

Según el Ministerio de Defensa, otros dos drones fueron derribados sobre la región de Kaluga, al sur de la capital rusa, y cuatro más en la región de Yaroslavl, en el noreste de Moscú.

Los ataques ucranianos en la región de Yaroslavl, que se encuentra unos 800 kilómetros (500 millas) de la frontera ucraniana, están entre los que más se han adentrado en territorio ruso por ahora.

Se derribaron más drones ucranianos sobre las regiones fronterizas de Belgorod, Kursk y Rostov y la región sureña de Krasnodar, indicó el Ministerio de Defensa.

El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que el bombardeo ucraniano del domingo había matado a una adolescente de 16 años y herido a su padre, y un segundo ataque cobró la vida de otro hombre e hirió a 11 personas más.

Un dron cayó sobre una refinería en la región de Krasnodar y provocó un incendio que fue extinguido unas pocas horas después, según las autoridades regionales, que agregaron que un trabajador de la refinería murió de un ataque al corazón.

Las refinerías y terminales de petróleo han sido objetivos frecuentes de los drones ucranianos.

Ucrania lanza una serie de ataques con drones a Rusia

Ucrania ha realizado una serie de ataques de drones y otras operaciones en los últimos días, que Putin describió como un intento de Ucrania de asustar a la población y trastocar las elecciones presidenciales rusas.

“Esos ataques enemigos no han quedado ni quedarán impunes”, prometió Putin durante la reunión del viernes de su Consejo de Seguridad. “Estoy seguro de que nuestro pueblo, el pueblo de Rusia, responderá a esto con una cohesión aún mayor”.

Dos misiles balísticos rusos impactaron el domingo en la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, hiriendo al menos a cinco personas, dijo el gobernador de la región, Vitaliy Kim, en Telegram.

Por su parte, el ejército ucraniano informó que 14 drones rusos habían sido derribados sobre la región de Odesa el domingo. El puerto sureño había sufrido el viernes un ataque con misiles balísticos que mató al menos a 21 personas.

El ministerio británico de Defensa indicó el domingo que el secretario de Defensa del país, Grant Shapps, había cancelado un viaje a Odesa este mes debido a una amenaza de misiles rusos. El Sunday Times reportó que Shapps, que visitó Kiev el 7 de marzo, había sido advertido por la inteligencia británica de que Rusia estaba al tanto de sus planes de viaje.

Las fuerzas rusas también emplearon cinco misiles guiados S-300 contra aeronaves en zonas bajo control ucraniano en las regiones de Járkiv y Donetsk, así como dos misiles guiados X-59 en la región de Chernígov, según la fuerza aérea ucraniana.

Conforme la guerra se dirige a un tercer año, las fuerzas rusas han hecho algunos avances lentos y progresivos en el frente gracias a su superioridad de potencia de fuego, mientras que Ucrania ha contraatacado con más incursiones transfronterizas y ataques de drones en el corazón de Rusia.

También ha habido un número creciente de redadas transfronterizas.

La Legión de la Libertad de Rusia —uno de varios grupos armados que incluye a rusos que combaten al lado de las fuerzas ucranianas— indicó el domingo que había tomado el control de la aldea fronteriza rusa de Gorkovskiy, en la región de Belgorod. Un vídeo publicado en las redes sociales parecía mostrar a las tropas retirando la bandera rusa del principal edificio administrativo de la aldea. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente la veracidad de las imágenes.

Un grupo similar, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, publicó el sábado un video en las redes sociales en que afirmaba haber capturado a 25 soldados rusos. Tampoco fue posible verificar su afirmación de forma independiente.

Por su parte, el ejército ruso afirmó haber frustrado el sábado otro intento de incursión transfronteriza de “grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos”.

En la zona se han registrado ataques transfronterizos esporádicos desde que comenzó la guerra, que han sido objeto de afirmaciones y desmentidos, así como de desinformación y propaganda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare