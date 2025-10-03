Washington.— El presidente Donald Trump ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para reestructurar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, diciendo que planeaba reunirse con el director de presupuesto Russ Vought para hablar sobre recortes de gasto “temporales o permanentes”. La Casa Blanca dijo que los despidos por el cierre podrían ser “miles”.

Trump anunció la reunión en redes sociales el jueves por la mañana, al afirmar que determinará con Vought cuáles de las numerosas agencias demócratas serían recortadas, continuando así sus esfuerzos por disminuir drásticamente el gasto federal con despidos masivos y sugiriendo recortes irreversibles a las prioridades demócratas. La Casa Blanca declinó comentar sobre la fecha o los detalles de la reunión, a pesar de la importancia que el presidente le dio.

“No puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, escribió Trump en sus redes sociales. “No son tontos, así que quizá esta sea su forma de querer, de forma silenciosa y rápida, ¡HAZ QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!”.

La Casa Blanca ya ha compilado una lista de agencias que planea atacar con despidos federales inminentes, que espera anunciar tan pronto como hoy, según dos funcionarios de la Casa Blanca, reportó CNN. “Podríamos anunciar las RIFS [Reducciones de Fuerza] mañana, sábado o domingo”, dijo uno de los funcionarios a CNN.

Trump ha sido muy directo sobre sus intenciones al decir que cree que los demócratas recibirán la culpa si decide despedir gente o recortar el gasto como parte del cierre.

“Podría haber despidos y es su culpa”, dijo el presidente en una entrevista con One America News publicada el jueves. “Es decir, podríamos recortar proyectos que quisieran, proyectos favoritos, y los recortarían permanentemente”.

“Estas conversaciones y reuniones no estarían ocurriendo si los demócratas hubieran votado para mantener abierto el gobierno”, declaró Leavitt.

“Si no quieren que sus electores en casa sufran más daños, entonces necesitan reabrir el gobierno”, dijo Leavitt el jueves refiriéndose a los demócratas. Agencias