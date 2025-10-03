Más Información

Violencia en marcha del 2 de octubre deja 123 heridos; tres de ellos, delicados

Tras marcha, hay un detenido: Pablo Vázquez; se trabaja para identificar a violentadores, dice

Se detectaron entre 3 y 4 grupos violentos del bloque negro en Marcha del 2 de octubre: Comisión de Derechos Humanos de CDMX

Policía de la CDMX busca identificar a agresores de la marcha del 2 de octubre; hay un detenido y aún no hay reporte total de heridos

Registran agresiones a prensa en marcha del 2 de octubre; reporteros de N+, La Prensa y Publimetro, entre los heridos

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Fitch Ratings sube calificaciones de Pemex y la coloca con perspectiva estable

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

Caso B-King y Regio Clown: colombianos habrían sido asesinados en Edomex, revela fiscal capitalina, Bertha Alcalde

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

SHCP advierte riesgos para funcionarios que investigan huachicol fiscal; exige respeto a su trabajo

Washington.— El presidente Donald Trump ha aprovechado el cierre del gobierno como una oportunidad para reestructurar la fuerza laboral federal y castigar a sus detractores, diciendo que planeaba reunirse con el director de presupuesto Russ Vought para hablar sobre recortes de gasto “temporales o permanentes”. La Casa Blanca dijo que los despidos por el cierre podrían ser “miles”.

Trump anunció la reunión en redes sociales el jueves por la mañana, al afirmar que determinará con Vought cuáles de las numerosas agencias demócratas serían recortadas, continuando así sus esfuerzos por disminuir drásticamente el gasto federal con despidos masivos y sugiriendo recortes irreversibles a las prioridades demócratas. La Casa Blanca declinó comentar sobre la fecha o los detalles de la reunión, a pesar de la importancia que el presidente le dio.

“No puedo creer que los demócratas de izquierda radical me hayan dado esta oportunidad sin precedentes”, escribió Trump en sus redes sociales. “No son tontos, así que quizá esta sea su forma de querer, de forma silenciosa y rápida, ¡HAZ QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE OTRA VEZ!”.

La Casa Blanca ya ha compilado una lista de agencias que planea atacar con despidos federales inminentes, que espera anunciar tan pronto como hoy, según dos funcionarios de la Casa Blanca, reportó CNN. “Podríamos anunciar las RIFS [Reducciones de Fuerza] mañana, sábado o domingo”, dijo uno de los funcionarios a CNN.

Trump ha sido muy directo sobre sus intenciones al decir que cree que los demócratas recibirán la culpa si decide despedir gente o recortar el gasto como parte del cierre.

“Podría haber despidos y es su culpa”, dijo el presidente en una entrevista con One America News publicada el jueves. “Es decir, podríamos recortar proyectos que quisieran, proyectos favoritos, y los recortarían permanentemente”.

“Estas conversaciones y reuniones no estarían ocurriendo si los demócratas hubieran votado para mantener abierto el gobierno”, declaró Leavitt.

“Si no quieren que sus electores en casa sufran más daños, entonces necesitan reabrir el gobierno”, dijo Leavitt el jueves refiriéndose a los demócratas. Agencias

