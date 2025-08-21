Más Información

Venezuela "colabora" con las FARC y ELN, acusa jefe de la DEA ; envían "cantidades récord de cocaína" a cárteles mexicanos

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump por fraude civil en su empresa; "victoria total", dice Trump

Sheinbaum propondrá a Néstor Vargas Solano como representante ante el PJF; fue Consejero jurídico cuando era alcaldesa de Tlalpan

Morena extiende periodo de dirigencias estatales hasta 2027; busca "no generar divisiones" rumbo al proceso electoral

Sheinbaum llama “escritora de ciencia ficción” a Anabel Hernández; destaca fallo positivo para actrices

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen

Publica IECM proyectos ganadores de presupuesto participativo 2025; consulta en línea resultados por unidad territorial

Washington. El presidente de Estados Unidos, , patrullará las calles de con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista el jueves.

"Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército... Vamos a hacer un trabajo", declaró Trump a un presentador del medio de comunicación de derecha Newsmax.

Al menos 26 mil soldados blindarán la capital de EU para toma de posesión de Biden
El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los .

Una fuente de la confirmó a NBC News que se prevé que Trump salga de su residencia para agradecer a los policías y guardias nacionales su trabajo, aunque aún se está decidiendo a dónde irá.

