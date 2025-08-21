Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patrullará las calles de Washington D. C. con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista el jueves.

"Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército... Vamos a hacer un trabajo", declaró Trump a un presentador del medio de comunicación de derecha Newsmax.

El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.

Una fuente de la Casa Blanca confirmó a NBC News que se prevé que Trump salga de su residencia para agradecer a los policías y guardias nacionales su trabajo, aunque aún se está decidiendo a dónde irá.

