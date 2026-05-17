Más Información

Resultado: Pumas avanza a la final del Clausura 2026 por posición en la tabla y enfrentará al Cruz Azul

Resultado: Pumas avanza a la final del Clausura 2026 por posición en la tabla y enfrentará al Cruz Azul

A veces pienso que “Monsi” ya viene por mí, pero no se me pega la gana de morir: Elena Poniatowska

A veces pienso que “Monsi” ya viene por mí, pero no se me pega la gana de morir: Elena Poniatowska

CNTE anuncia paro nacional indefinido a partir del 1 de junio; alista plantón en el Zócalo

CNTE anuncia paro nacional indefinido a partir del 1 de junio; alista plantón en el Zócalo

Con sólo 11 años, Emilio ya conduce una motocicleta deportiva durante el Acamoto 2026; asegura regresar el próximo año

Con sólo 11 años, Emilio ya conduce una motocicleta deportiva durante el Acamoto 2026; asegura regresar el próximo año

Rescatan a cuatro personas atrapadas de un elevador de la Torre Latinoamericana; no se reportan lesionados

Rescatan a cuatro personas atrapadas de un elevador de la Torre Latinoamericana; no se reportan lesionados

En México no mandan intereses extranjeros, defiende Sheinbaum; “nada va a detener la transformación de nuestra patria”, afirma

En México no mandan intereses extranjeros, defiende Sheinbaum; “nada va a detener la transformación de nuestra patria”, afirma

Cosa juzgada divide a ministras de la SCJN; Lenia Batres y Yasmín Esquivel chocan por revisión de casos

Cosa juzgada divide a ministras de la SCJN; Lenia Batres y Yasmín Esquivel chocan por revisión de casos

Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice

Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice

Pemex retrasa hasta 2033 deuda con proveedores; monto es de 375 mil mdp

Pemex retrasa hasta 2033 deuda con proveedores; monto es de 375 mil mdp

Reportan caída masiva en servicio de Telcel; problema lleva más de 12 horas

Reportan caída masiva en servicio de Telcel; problema lleva más de 12 horas

“El teatro es un asunto de Estado, pero el Estado no lo entiende": entrevista con Luis de Tavira

“El teatro es un asunto de Estado, pero el Estado no lo entiende": entrevista con Luis de Tavira

A un siglo de la muerte de Antoni Gaudí, llega a las alturas su obra magistral

A un siglo de la muerte de Antoni Gaudí, llega a las alturas su obra magistral

El presidente estadounidense, , definió este domingo como "débil" y "patético" al congresista republicano Thomas Massie, que la próxima semana se enfrenta a Ed Gallrein, exoficial de los Navy SEAL, en las primarias del partido para el Congreso en Kentucky.

"¡Hay que echar de su cargo, cuanto antes, al congresista de tercera categoría , un RINO (siglas de 'republicano solo de nombre') débil y patético del Gran Estado de Kentucky, un lugar que adoro", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump aseguró que Massie es "el peor congresista republicano de la historia" ya que "votó en contra de los recortes fiscales, el muro, la aplicación de la ley, y a favor de la mutilación transgénero de nuestros hijos, de que los hombres compitan en deportes femeninos y de muchas otras cosas horribles".

Lee también

El líder republicano ya ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo al representante Thomas Massie, que lo ha criticado por el caso Epstein o por la guerra con Irán y que se ha convertido en uno de los azotes de la administración Trump en el Congreso.

Según el presidente, Massie "solo vota en contra del Partido Republicano, lo que le facilita mucho las cosas a la izquierda radical".

En su publicación de hoy, volvió a mostrar su apoyo a Ed Gallrein, un exoficial de los Navy SEAL que sirvió durante tres décadas en el ejército estadounidense, donde ascendió al rango de capitán y fue destinado a países como Panamá y zonas como el golfo Pérsico.

Lee también

"Como valiente veterano de combate, Ed conoce la sabiduría y el coraje necesarios para defender nuestro país, apoyar a nuestros militares y veteranos y garantizar la paz a través de la fortaleza", aseguró Trump, que manifestó su "apoyo total y absoluto" hacia el candidato.

Trump también cargó contra Massie ayer tras conocerse la derrota del senador republicano Bill Cassidy en las primarias de Luisiana, y lo calificó como "el peor y más indigno de confianza congresista republicano en la historia de nuestro país".

Al igual que Massie, Cassidy, que votó a favor de la condena de Trump en su juicio político tras el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, también ha recibido continuos ataques públicos del presidente durante toda la campaña para las primarias, que finalmente perdió frente a la candidata apoyada desde la Casa Blanca, Julia Letlow.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/Khosrork

¡Casi nadie lo sabe! Estos son los mexicanos que pueden entrar a Estados Unidos SIN visa

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte. Foto: Especial

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte

CBP/ iStock/ PeopleImages

¿Te revisan el celular al entrar a Estados Unidos? Esto dicen los viajeros en Migración

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes. Foto: IA

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes

Foto: Cortesía Disney World Latino

Fechas, costo de boletos y atracciones de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 en Disney World