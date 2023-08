Donald Trump, exmandatario de Estados Unidos, ganó el debate de las primarias republicanas sin estar y en cambio dio una entrevista a Tucker Carlson, expresentador de la cadena Fox News, que tuvo 75 millones de vistas.

Trump defendió su decisión de no acudir al primer debate de las primarias republicanas por la enorme ventaja que le dan las encuestas sobre el resto de candidatos.

"No tiene sentido", dijo el exmandatario durante la entrevista de 46 minutos de duración, publicada en la red social X (antes Twitter) al mismo tiempo que se celebraba el debate republicano, retransmitido precisamente en Fox. Trump recordó que la mayoría de encuestas le dan una ventaja "de 50, 60, hasta de 70 puntos", por lo que no ve la razón de tener "a diez personas" gritándole y haciéndole preguntas.

Donald Trump en entrevista con Tucker Carlson. Foto: Captura (Twitter de Tucker Carlson)

También cargó contra algunos de los precandidatos presidenciales, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, a quien llamó "débil" y dijo que no debería presentarse a las elecciones.

Pocos aspirantes republicanos aseguran que no apoyarán a Trump si es condenado

En el debate, sólo algunos de los ocho aspirantes republicanos a la Casa Blanca que participaron esta noche en el primer debate de primarias dejaron claro que no apoyarán a Trump si es condenado por alguno de los múltiples crímenes de los que ha sido acusado.

El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson fueron los dos únicos que no levantaron la mano al ser preguntados si apoyarían al favorito de estas primarias, el expresidente Trump, en caso de condena.

Y sólo ellos y el exvicepresidente Mike Pence -que sí levantó levemente la mano en la citada pregunta aunque la bajó muy poco después- criticaron abiertamente al exmandatario.

Mientras, el principal rival de Trump en esta carrera según las encuestas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rehusó contestar a preguntas sobre el 6 de enero.

Chris Christie, el aspirante más crítico con Trump desde el inicio de esta carrera, insistió en que "alguien tiene que dejar de normalizar estas conductas" y señaló que independientemente de lo que se opine sobre los cargos contra Trump, su conducta en el asalto al capitolio del 6 de enero de 2021 fue "impropia" de su cargo como presidente.

"Trump dijo que estaba bien suspender la Constitución cuando su juramento es protegerla", dijo Christie, quien añadió que todo el mundo "debería reconocer" a Mike Pence porque aquel día sí cumplió su obligación de defender la Constitución.

Televidente sigue el debate republicano y la entrevista a Trump al mismo tiempo. Foto: EFE

La mayoría de los presentes consideraron que Pence hizo lo correcto aquel día, mientras que el entonces vicepresidente recordó cómo Trump le pidió que lo colocara "por encima de la Constitución" y "por supuesto" se negó a hacerlo como se negaría de nuevo.

Pero Ron DeSantis no quiso ponerse claramente del lado de Pence y cuando le reprocharon que no respondiera a esa cuestión replicó que ya lo había hecho en otras ocasiones y criticó que se insistiera en hablar del 6 de enero, del pasado, y no del futuro.

El empresario Vivek Ramaswamy, que en todo el debate presumió de ser el único "no político" de esta terna, dijo que Trump ha sido "el mejor presidente" del país, pero lamentó que ahora esté "motivado por el lamento y la venganza".

El otro gran crítico de Trump, Asa Hutchinson, advirtió de que el partido Republicano afronta un "grave problema" en su posición frente a lo que hizo Trump el 6 de enero, un "crimen muy serio" que él no piensa apoyar.

Y la única mujer de este grupo, la ex embajadora de Naciones Unidas Nikki Haley, defendió a Pence pero también pidió hablar del futuro para que los estadounidenses decidan, y aprovechó para recalcar que es "hora de un nuevo líder conservador", porque tres de cada cuatro estadounidenses no quieren un nuevo duelo Trump-Biden.

Afirmó que Trump es el "político menos querido en Estados Unidos. Y no podemos ganar así una elección general".

