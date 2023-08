Este miércoles se realiza el primer debate republicano para definir al candidato presidencial rumbo a las elecciones de Estados Unidos en 2024, el cual se realiza en Milwaukee, Wisconsin, está autorizado por el Comité Nacional Republicano (CNR) y lo presenta Fox News.

Como recogió previamente el New York Times, son ocho aspirantes quienes confirmaron su participación. Estos son Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte; Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey; Ron DeSantis, gobernador de Florida, Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur; Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, el exvicepresidente Mike Pence, el empresario Vivek Ramaswamy, así como Tim Scott, senador por Carolina del Sur.

Por su parte, Donald Trump anunció el domingo pasado que formaría parte del acto, y en su lugar ofreció una entrevista a Tucker Carlson, comentarista político de Fox News, programada para su publicación tan solo 5 minutos antes de iniciar el debate.

Sigue aquí el primer debate republicano en vivo a partir de las 19:00 horas (hora del centro de México), minuto a minuto:

20:15 Pence dice que "elegí la Constitución y siempre lo haré".

20:13 Los aspirantes coinciden en que Pence "cumplió con su deber" al certificar los resultados de las elecciones. Incluyendo DeSantis.

20:10 Trump dedica poco tiempo a criticar a Biden. "No creo que llegue a la puerta. Pero ya sabes, nunca se sabe".

Al mismo tiempo, se refiere al comportamiento físico del presidente. "No puede levantar los pies del piso. Son sólo dos pulgadas en la Casa Blanca, ¿verdad? Eso no es mucho. Pero le ves y parece que camina sobre palillos. Y luego lo ves en la playa donde no puede levantar una silla".

20:09 Mientras tanto, Elon Musk promueve la entrevista con Trump.

20:08 Hutchinson critica que "un expresidente que está bajo acusación" esté "atacando a los jueces, atacando a los fiscales, atacando al sistema, y diciendo que está agraviado...".

20:06 Chris Christie dice sobre las acusaciones contra Trump: "creas o no que los cargos criminales son correctos o incorrectos, la conducta está por debajo de la que debería ser en el cargo de presidente de los Estados Unidos".

Ramaswamy dice que Trump fue "el mejor presidente del siglo pasado".

20:04 Chris Christie asegura que si es presidente, Hunter Biden "iría a prisión por 10 años".

19:55 Sobre la decisión de Pence de certificar el resultado de las elecciones de 2020, Trump afirma que su entonces vicepresidente fue "malaconsejado", que tenía "todo el derecho" de no certificar el resultado y devolver los votos a las legislaturas y acota que no ha hablado con él "en mucho tiempo".

La entrevista con Trump alcanza las 75 millones de vistas.

Donald Trump durante su entrevista con Tucker Carlson, publicada al mismo tiempo que se transmite el debate. Foto: Captura (Twitter de Tucker Carlson)

19:52 Cuestionado sobre por qué decidió no asistir al debate, Trump alega que para qué hacerlo cuando "tengo hasta 70 puntos de ventaja", y que no tenía sentido presentarse para que "ocho o 10 personas me atacaran".

19:49 En tanto, Carlson pregunta a Trump si cree que Estados Unidos podría ver un "conflicto abierto" entre sus ciudadanos de cara a las elecciones de 2024. "No lo sé, te diré que hay un nivel de pasión y odio que nunca he visto", responde el expresidente. "Y esa es probablemente una mala combinación".

19:45 DeSantis se muestra a favor de mantener la prohibición del aborto a partir de las seis semanas y Pence pide una restricción federal a partir de las 15 semanas. "¿No podemos tener una norma mínima en todos los estados del país?". dijo Pence. "La prohibición de las 15 semanas es una idea cuyo momento ha llegado".

19:43 Cuestionada sobre el tema del aborto, Haley dice que hay que "dejar de demonizarlo" y que hay que tratar el asunto "con respeto", pidiendo acuerdos sobre prohibir los abortos cuando el embarazo ya está avanzado, alentando las adopciones, haciendo disponibles los métodos anticonceptivos y dejando de penalizar a las mujeres por terminar un embarazo.

19:39 "Hay gente en este escenario que ni siquiera habla de temas como la Seguridad Social y Medicare. Vivek, hace poco dijiste que un presidente no puede hacerlo todo. Bueno, tengo noticias para ti, Vivek, he estado en un pasillo, he estado en el Ala Oeste. Un presidente de Estados Unidos tiene que enfrentarse a todas las crisis a las que se enfrenta Estados Unidos", dijo Pence a Ramaswamy.

Ramaswamy replicó: "No es tan complicado, chicos. Desbloqueen la energía estadounidense, perforen, fracturen, quemen carbón, adopten la energía nuclear. Pongan a la gente a trabajar dejando de pagarles más por quedarse en casa. Para mí, es bastante simple. Es algo que un presidente de Estados Unidos puede hacer con concentración y yo lo cumpliré".

19:38 De nuevo, Pence se enfrasca en un debate con Ramaswamy, que parece decidido a llevarse la noche.

19:36 Carlson pregunta a Trump a qué se enfrentará ahora que su carrera política no ha podido ser descarrilada por impeachments o acusaciones criminales.

"Creo que la gente de nuestro país no recibe suficiente crédito por lo inteligente que es", respondió Trump. "Y no habría dicho esto hace 10 años, pero lo entienden. Realmente lo entienden", responde Trump.

"Me acusaron cuatro veces. Todo trivialidades, tonterías", añadió. "Tonterías. Todo son tonterías. Todo es horrible", insiste.

19:35 Mientras tanto, en su entrevista con Carlson, Trump afirma que los cargos en su contra son "tonterías".

19:33 Cuestionados sobre cambio climático, Haley dice que "es real", mientras que Ramaswamy -quien reconoció ser el hombre del "nombre chistoso"- afirma que la agenda del cambio climático es "una farsa".

19:30 Vivek Ramaswamy señala como ventaja el ser un "outsider"; Pence le responde que no es momento "de entrenamiento sobre la marcha. No necesitamos traer a un novato".

19:24 Haley es la primera en atacar a sus compañeros de escenario... y a Trump. "Donald Trump añadió 8 billones de dólares a nuestra deuda y nuestros hijos nunca nos lo van a perdonar", dijo Haley. "DeSantis, Scott, Pence y Trump votaron a favor o firmaron aumentos del techo de deuda. No se puede arreglar la crisis de gasto de Washington con las mismas personas que crearon la crisis para empezar", posteó en la red social X al mismo tiempo que hablaba.

19:22 Tim Scott acusa a la administración Biden por la inflación en el país.

19:21 También ataca al hijo de Joe Biden, Hunter, de quien dice que "gana cientos de miles de dólares vendiendo pésimos cuadros”.

19:17 DeSantis inicia el debate. Asegura que Estados Unidos está "en declive" y que "es hora de mandar a Joe Biden de vuelta a su sótano y revertir el declive".

19:15 Hay unas 4 mil personas presentes en el Fiserv Forum de Milwaukee para el debate.

19:11 Moderan el debate Bret Baier y Martha MacCallum.

19:08 El único ausente es el expresidente Donald Trump, quien optó por no comparecer alegando que ya es "muy conocido". A la misma hora, se transmite, vía Twitter, una entrevista que concedió al expresentador de Fox News Tucker Carlson.

19:07 Arranca el primer debate republicano de cara a las primarias 2024. Hay ocho aspirantes en el escenario: el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie; el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la exembajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley; el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson; el exvicepresidente Mike Pence; el empresario Vivek Ramaswamy y el senador por Carolina del Sur Tim Scott.

asf