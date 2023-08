Atlanta.- Rudy Giuliani se entregó el miércoles en una cárcel de Atlanta acusado de intentar revertir la derrota del entonces presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

El exalcalde de Nueva York fue acusado la semana pasada junto con Trump y otras 17 personas. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, dijo que participaron en una conspiración de amplio alcance para subvertir la voluntad de los votantes después de que el presidente republicano perdiera ante el demócrata Joe Biden en noviembre de 2020.

La fianza para Giuliani, quien fue liberado después de ser fichado como los otros acusados, se fijó en 150 mil dólares, sólo superada por los 200 mil dólares de Trump.

Giuliani, de 79 años, está acusado de encabezar los esfuerzos de Trump para obligar a los legisladores estatales en Georgia y otros estados muy disputados a ignorar la voluntad de los votantes y nombrar ilegalmente a electores del colegio electoral favorables a Trump.

Otros acusados de alto perfil también se entregaron el miércoles, incluida Jenna Ellis, una abogada que, según los fiscales, estuvo involucrada en los esfuerzos para convencer a los legisladores estatales de nombrar ilegalmente a electores presidenciales, y la abogada Sidney Powell, acusada de hacer declaraciones falsas sobre las elecciones en Georgia y ayudar a organizar una violación del equipo de votación en el condado rural de Coffee.

Trump y aliados proclamaron que las elecciones estaban amañadas a favor de Biden

Georgia fue uno de varios estados clave que Trump perdió por estrechos márgenes, lo que llevó al republicano y sus aliados a proclamar, sin pruebas, que las elecciones estaban amañadas a favor de su rival demócrata Biden.

Giuliani está acusado de hacer declaraciones falsas y solicitar testimonios falsos, conspirar para crear documentación falsa y pedir a los legisladores estatales que violen su juramento al cargo de nombrar una lista alternativa de electores pro-Trump.

Afuera de la cárcel del condado de Fulton el miércoles por la tarde, Giuliani se rió cuando le preguntaron si se arrepentía de haberse aliado con Trump.

"Me siento muy, muy honrado de estar involucrado en este caso porque es una lucha por nuestra forma de vida", dijo Giuliani a los periodistas. “Esta acusación es una farsa. Es un ataque contra... no sólo contra mí, no sólo contra el presidente Trump, no sólo contra las personas en esta acusación, algunas de las cuales ni siquiera conozco; este es un ataque contra el pueblo estadounidense”.

Trump, uno de los primeros favoritos en las primarias presidenciales republicanas de 2024, ha dicho que planea entregarse en la cárcel del condado de Fulton el jueves. Él y sus aliados han caracterizado la investigación como motivada políticamente y han criticado duramente al fiscal de distrito Willis, un demócrata.

También el miércoles, el equipo de Willis instó a un juez a rechazar las solicitudes de dos de las personas acusadas (el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark), para evitar tener que ser encarcelados mientras luchan por avanzar el caso. al tribunal federal.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos. Foto ilustrativa: Archivo/AP

Willis ha fijado como fecha límite el mediodía del viernes para que las personas acusadas la semana pasada en el caso de subversión electoral se entreguen. Su equipo ha estado negociando montos de fianza y condiciones con los abogados de los acusados antes de que se entreguen en la cárcel.

A Misty Hampton, quien era directora de elecciones del condado de Coffee cuando ocurrió una violación del equipo electoral allí, se le fijó una fianza de 10 mil dólares. David Shafer, expresidente del Partido Republicano de Georgia y uno de los 16 electores falsos de Trump, y Cathy Latham, acusada de la violación del condado de Coffee y también era una electora falsa, se entregaron el miércoles por la mañana. También se entregaron el miércoles los abogados Ray Smith y Kenneth Chesebro, quienes, según los fiscales, ayudaron a organizar la reunión de electores falsos en el Capitolio estatal en diciembre de 2020.

El abogado John Eastman, quien impulsó un plan para mantener a Trump en el poder, y Scott Hall, un fiador acusado de participar en la violación del equipo electoral en el condado de Coffee, se entregaron el martes.

La Oficina del Sheriff del condado de Fulton ha dicho que publicará las fotos de la reserva a las 4 p. m. todos los días, pero Shafer pareció publicar las suyas en la plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, poco después de las 7 a. m. del miércoles con el mensaje: “¡Buenos días! #NuevaImagenDePerfil”.

Mientras los republicanos en Georgia y otros lugares piden que se castigue a Willis por acusar a Trump, un grupo de pastores negros y activistas comunitarios se reunieron frente al Capitolio estatal en Atlanta el miércoles para orar y proclamar su apoyo al fiscal demócrata.

El obispo Reginald Jackson, que dirige las iglesias episcopales metodistas africanas de Georgia, dijo que Willis está bajo ataque “como resultado de su coraje y determinación”.

Buscan trasladar casos de Trump y aliados por elecciones de 2020 al tribunal federal

El exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Meadows, y el exfuncionario del Departamento de Justicia, Clark, buscan trasladar sus casos del Tribunal Superior del condado de Fulton al tribunal federal. Ambos argumentan que las acciones que dieron lugar a los cargos en la acusación estaban relacionadas con su trabajo como funcionarios federales y que los cargos estatales en su contra deberían ser desestimados.

Mientras esas mociones estén pendientes, argumentan, no deberían tener que entregarse para ser fichados en la cárcel del condado de Fulton.

En una presentación presentada el miércoles, el equipo de Willis argumentó que Meadows no ha demostrado ninguna dificultad que autorice al juez a impedir su arresto. El expediente señala que otros acusados, incluido Trump, habían aceptado entregarse voluntariamente antes de la fecha límite.

En una segunda presentación, el equipo de Willis argumentó que el esfuerzo de Clark por detener cualquier procedimiento en el condado de Fulton mientras su moción está pendiente equivale a un intento de "evitar las molestias y lo desagradable de ser arrestado o sujeto al proceso penal estatal obligatorio".

