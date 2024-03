Atlanta.- El presidente Joe Biden dijo el sábado que lamentaba haber usado el término “ilegal” durante su discurso sobre el estado de la Unión para describir al presunto asesino de Laken Riley, como criticó su casi seguro rival republicano en 2024, Donald Trump, quien fustigó las políticas de inmigración del demócrata y los culpó por su muerte en un mitin al que asistieron familiares y amigos de la estudiante de enfermería de Georgia.

Biden expresó remordimiento después de enfrentar la frustración de algunos miembros de su partido por el uso del término para describir a las personas que llegaron o viven en Estados Unidos ilegalmente.

"No debería haber usado ilegal, es indocumentado", dijo en una entrevista con Jonathan Capehart de MSNBC grabada en Atlanta, donde el presidente se reunía con propietarios de pequeñas empresas y realizaba un mitin de campaña.

Lee también: Biden se arrepiente de haber usado el término "ilegal" para describir al presunto asesino de Laken Riley

Trump, que hacía campaña en Roma, Georgia, al mismo tiempo, criticó a Biden por los comentarios.

“Joe Biden apareció en televisión y se disculpó por llamar ilegal al asesino de Laken”, dijo entre abucheos y abucheos. "Biden debería disculparse".

Los intercambios subrayaron cómo el asesinato de Riley se ha convertido en un punto álgido en la campaña de 2024 y en un grito de guerra para los republicanos que han aprovechado las frustraciones por el manejo de la frontera entre Estados Unidos y México por parte de la administración Biden en medio de un aumento récord de inmigrantes que ingresan al país. Una inmigrante venezolana que ingresó ilegalmente a Estados Unidos ha sido arrestada y acusada de su asesinato.

A Trump se unieron en su mitin los padres de Riley, su hermana y amigos y se reunió con ellos antes de subir al escenario. Fueron recibidos con una gran ovación y grandes carteles entregados por la campaña que mostraban la fotografía de Riley y las palabras "¡DIGA SU NOMBRE!" “RECUERDA A NUESTROS ÁNGELES”, se lee en el reverso.

"Compartimos su dolor", les dijo Trump en sus comentarios.

Lee también Biden se arrepiente de haber usado el término "ilegal" para describir al presunto asesino de Laken Riley

Fustiga al demócrata

Trump, en un largo discurso que duró casi dos horas, criticó a Biden por la frontera y por pronunciar mal el nombre de Riley durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

Fotos: Archivo/ EL UNIVERSAL

“Lo que Joe Biden ha hecho en nuestra frontera es un crimen contra la humanidad y contra el pueblo de esta nación por el que nunca será perdonado”, acusó Trump, alegando que Riley “estaría viva hoy si Joe Biden no hubiera destripado intencionada y maliciosamente la fronteras de los Estados Unidos y soltaron a miles y miles de criminales peligrosos en nuestro país”.

Trump, que había hecho de la inmigración una pieza central de su campaña, ha prometido repetidamente organizar la mayor deportación en la historia del país si gana.

Contrastó su retórica con la de Biden: “Yo digo que era un extranjero ilegal. Era un inmigrante ilegal. Era un migrante ilegal y acuso a Biden, a quien durante mucho tiempo se ha considerado un líder empático, de no tener “ningún remordimiento”. No se arrepiente, no tiene empatía, no tiene compasión y, lo peor de todo, no tiene intención de detener la invasión mortal que le robó la hermosa vida estadounidense a la preciosa Laken”, dijo Trump.

A principios de este año, Biden se opuso a los activistas de su partido al aceptar realizar cambios en la ley de inmigración estadounidense que habrían limitado parte de la migración. El acuerdo que surgió habría reformado el sistema de asilo para proporcionar una aplicación más rápida y estricta, además de otorgar a los presidentes nuevos poderes para expulsar inmediatamente a los inmigrantes si las autoridades se vieran abrumadas. También habría añadido 20 mil millones de dólares en financiación, una enorme afluencia de efectivo.

Los cambios se convirtieron en parte de un compromiso bipartidista de corta duración que fue rápidamente anulado por los legisladores republicanos después de que Trump dio a conocer su oposición.

Después del colapso del acuerdo, Biden ha estado considerando tomar una acción ejecutiva para tratar de reducir la migración, pero ha expresado su frustración porque sus abogados aún tienen que idear opciones que, en su opinión, puedan ser aprobadas en los tribunales federales. Biden, en cambio, ha insistido en que el Congreso retome la medida nuevamente, intentando darle la vuelta al guión a los republicanos y argumentando que están más interesados en poder hablar sobre el tema en un año electoral que en tomar medidas para solucionarlo.

Lee también Conclusiones del discurso sobre el Estado de la Unión de Biden: ataque frontal contra un enemigo sin nombre

"¡Diga su nombre!"

Entre los que asistieron a la manifestación se encontraba la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien representa a esta localidad en el Congreso y le gritó a Biden durante el Estado de la Unión del jueves: "¡Diga su nombre!".

La frase fue popularizada por la activista de derechos civiles Kimberlé Crenshaw en 2015 tras la muerte de Sandra Bland, una mujer negra de 28 años que fue encontrada muerta en una celda de una cárcel de Texas pocos días después de ser arrestada.

Crenshaw y otros comenzaron a utilizar la frase para llamar la atención sobre los casos en los que las mujeres negras están sujetas a la brutalidad policial. En 2020, el hashtag #SayHerName ayudó a aumentar el escrutinio público sobre la muerte a tiros de Breonna Taylor, una mujer negra de 26 años en Louisville, Kentucky, que fue asesinada a tiros en su casa durante una redada policial fallida.

El término “ilegal” alguna vez fue común, pero hoy lo es mucho menos, particularmente entre los demócratas que abrazaron más plenamente las cuestiones de los derechos de los inmigrantes durante la presidencia de Trump.

Biden usó el término el jueves por la noche durante un intercambio en el que el presidente presionó a los republicanos en su discurso para que aprobaran el acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. Greene, un incondicional aliado de Trump, luego le gritó al presidente que dijera el nombre de Riley , y agregó que fue asesinada "por un ilegal".

“Por un ilegal, así es”, respondió Biden inmediatamente, antes de parecer preguntar cuántas personas están siendo asesinadas por “legales”.

Añadió: “A sus padres les digo: Mi corazón está con ustedes. Habiendo perdido hijos, lo entiendo”.

En declaraciones a Capehart, Biden dijo: “Mire, cuando hablé de la diferencia entre Trump y yo, una de las cosas de las que hablé en la frontera fue la suya, la forma en que habla de las alimañas, la forma en que habla de estas personas que contaminan el sangre. Hablé de lo que no voy a hacer. Lo que no haré. No voy a tratar a ninguna de estas personas con falta de respeto. Mira, ellos construyeron el país”.

El asesor principal de la campaña de Trump, Chris LaCivita, criticó a Biden por disculparse por su lenguaje y no ante la familia de Riley.

"Debería disculparse con la familia en lugar de disculparse por la palabra que usó, que es una descripción precisa", dijo a los periodistas antes de que Trump subiera al escenario, criticando la respuesta como "sorda" y destacando a los "dos candidatos muy claras diferencias en el enfoque de la invasión fronteriza”.

La expresión de arrepentimiento de Biden marcó un cambio con respecto al día anterior, cuando Biden dudó cuando los periodistas le preguntaron si se arrepentía de haber usado el término, diciendo "bueno, probablemente", antes de hacer una pausa y decir "No lo hago" y parecer que estaba empezando a decir. la palabra "arrepentimiento".

Lee también Biden dice que Netanyahu "perjudica a Israel" al no hacer más para evitar las muertes de civiles en Gaza