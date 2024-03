Atlanta.- El presidente Joe Biden dijo el sábado que lamenta haber usado el término “ilegal” durante su discurso sobre el estado de la Unión para describir al presunto asesino del estudiante de enfermería de Georgia, Laken Riley.

Ante la frustración de algunos miembros de su partido por el uso del término para describir a las personas que llegaron o viven en Estados Unidos ilegalmente, Biden expresó remordimiento y dijo que no quería degradar a ningún grupo y trató de diferenciarse del expresidente Donald Triunfo.

En una entrevista con Jonathan Capehart de MSNBC el sábado, Biden dijo: "No debería haber usado ilegal, es indocumentado". El término alguna vez fue común, pero lo es mucho menos hoy, particularmente entre los demócratas que abrazaron más plenamente las cuestiones de los derechos de los inmigrantes durante la presidencia de Trump.

El momento ocurrió el jueves por la noche durante un intercambio en el que Biden presionó a los republicanos en su discurso para que aprobaran un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza que fracasó después de que Trump se opusiera. La representante estadounidense Marjorie Taylor Greene, una incondicional aliada de Trump, luego le gritó al presidente que dijera el nombre de Laken Riley, la mujer de Georgia asesinada el mes pasado, y agregó que fue asesinada “por un ilegal”.

“Por un ilegal, así es”, respondió Biden inmediatamente, antes de parecer preguntar cuántas personas están siendo asesinadas por “legales”.

La muerte de Riley, una estudiante de enfermería , se ha convertido en un grito de guerra para los republicanos, una tragedia que, según dicen, abarca el manejo por parte de la administración Biden de la frontera entre Estados Unidos y México en medio de un aumento récord de inmigrantes que ingresan al país. Un inmigrante venezolano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos ha sido arrestado y acusado de asesinato.

Estudiantes de la Universidad de Georgia se reunieron para rendir homenaje a Laken Riley en la Plaza Tate del campus de Athens, Georgia, el lunes. Foto: AP

En declaraciones a Capehart, Biden dijo: “Mire, cuando hablé de la diferencia entre Trump y yo, una de las cosas de las que hablé en la frontera fue la suya, la forma en que habla de las alimañas, la forma en que habla de estas personas que contaminan el sangre. Hablé de lo que no voy a hacer. Lo que no haré. No voy a tratar a ninguna de estas personas con falta de respeto”.

Parecía ser un cambio con respecto al día anterior, cuando Biden dudó cuando los periodistas le preguntaron si se arrepentía de haber usado el término, diciendo "bueno, probablemente", antes de hacer una pausa y decir "No" y parecer que estaba comenzando a decir lo siguiente. palabra “arrepentimiento”.

