Con hashtag exigen justicia en redes por Emiliano, niño de Tabasco: "es el grito de millones de mexicanos"

El nombre de Dante Emiliano, ha surgido como tema candente en las redes sociales luego de perder la vida a manos de un desconocido que le disparó tres veces en la puerta de la casa de su abuela.

Según el informe policial, el menor de edad se encontraba en casa de su abuelita el pasado martes 21 de mayo, la cual se encuentra ubicada en la calle 8 de octubre en el municipio de Paraíso en Tabasco, cuando recibió una llamada. Al abrir la puerta, fue recibido por un individuo armado que le disparó en tres ocasiones.

Tras este hecho, Dante fue llevado de inmediato al hospital regional de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde horas más tarde perdió la vida debido a los impactos de bala que habían dañado sus órganos vitales.

Su madre, Claudia Nely Hernández Estrada, declaró que no se encontraba en casa en el momento del tiroteo, solo su abuela, por lo que no pudo identificar al agresor de su hijo.

Las razones detrás de este ataque armado y la identidad del perpetrador siguen siendo un enigma, ya que hasta ahora no se ha informado sobre ninguna detención relacionada con el caso.

Lee también: Natalia Jiménez: ¿Qué es una laringoscopia, procedimiento médico a la que se habría sometido la cantante?

Exigen justicia en redes sociales por caso de Emiliano

En redes sociales, ha comenzado a circular un video donde se muestra al menor postrado en el suelo mientras vecinos intentaban detener la hemorragia causada por los disparos; sin embargo lo más impactante para los usuarios fue escuchar los gritos del niño, suplicando que no quería morir.

Aunque los detalles del incidente aún son inciertos, algunos internautas han mencionado que Emiliano fue herido al intentar proteger a su madre de un supuesto intento de secuestro.

Este suceso ha causado el enojo e indignación de políticos, influencers y ciudadanos, quienes han creado el hashtag "No me quiero morir", para exigir justicia para Dante.

Uno de ellos fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien por medio de una publicación en su cuenta de X expresó lo siguiente: “Muy triste ver que no se le pueda proveer lo más básico a los Méxicanos… seguridad, salud y educación.”

Con hashtag exigen justicia en redes por Emiliano, niño de Tabasco. Foto: Captura de pantalla

Otra de las voces que claman justicia fue el político coahuilense Rubén Moreira, quien cuestionó la ausencia de la Guardia Nacional en ese momento.

“Escenas terribles en #Paraiso #Tabasco. Emiliano grita que no quiere morir. El niño defendió a su mamá y recibió varios tiros. ¿Dónde está la @GN_MEXICO_ ? ¿Por qué no actúa el @GobTab ? ¿Por qué @PartidoMorenaMx minimiza la violencia? Emiliano no quería morir", escribió.

Lee también: ¿Qué le pasa a tu cuerpo si consumes almendras todos los días?

Con hashtag exigen justicia en redes por Emiliano, niño de Tabasco. Foto: Captura de pantalla

Asimismo algunos invitaron a la población a reflexionar sobre su elección el próximo 2 de junio, ya que se enfatizaron que el destino de todos, especialmente el de los menores, está en manos de los mexicanos.

#NoMeQuieroMorir fue lo que gritaba Emiliano.



El menor de 11 años defendió a muerte a su mamá para evitar que la secuestraran.



Esto sucede en Paraíso, Tabasco…



¿Qué quieres tú para México? 🇲🇽 Este 02 de Junio el futuro de todos está en tus manos 🗳️ pic.twitter.com/Z0caumhAOF — Larissa 🪻 (@QueridaLarissa) May 22, 2024

"¿ A ver.. díganme que Presidente se reune a las 6 de la mañana con su gabinete de seguridad todos los días ?.. yo estoy enterado de TODO lo que pasa en el país"

López Obrador



Ni una sola palabra acerca del niño que falleció en Paraíso,Tabasco.



Ni una sola..#NoMeQuieroMorir pic.twitter.com/31ggsXV7ET — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) May 22, 2024

Ninguna persona en su sano juicio, debería votar por la continuidad de esta tragedia. Ninguna.#NoMeQuieroMorir pic.twitter.com/Ql5RBp95n4 — Diego González (@Diegoelbatoglez) May 22, 2024

#NoMeQuieroMorir: El grito de los niños ante la violencia en México. ¿Es este el futuro que queremos para nuestros hijos? DEP 🙏🖤 pic.twitter.com/E4JQkr2drq — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) May 22, 2024

Todos lo que aún después de vivir el gobierno de la política de “Abrazos no balazos” y aún así voten por Morena o por MC O no voten, serán CÓMPLICES de todas las muertes que esa política conlleva. #NoMeQuieroMorir basta de abrazar a los criminales.



DEP Emiliano pic.twitter.com/nQqTjwLEZR — Drama Queen 🇮🇱 🇺🇦🇲🇽 #XóchitlVa (@colette_fantin) May 22, 2024

Es desgarrador ver al niño, héroe por proteger a su madre, pero que lo dice con claridad: #NoMeQuieroMorir y pierde la vida llegando al hospital por falta de seguridad, por falta de atención. Ni un voto a Morena, demostraron que no saben cuidarnos. pic.twitter.com/pvBdrWyD1y — El Enigma (@El_Enigma) May 22, 2024

También señalaron que la violencia en México se ha vuelto tan común que "la normalizamos, dejando de percibirla como una amenaza real, bajo la creencia de que "eso no me sucederá a mí".

Usuarios exigen justicia para Emiliano. Foto: Captura de pantalla

Usuarios exigen justicia para Emiliano. Foto: Captura de pantalla

- Con información de Andrea Cruz y Leobardo Pérez

También te interesará:

Esta es la fecha exacta en que iniciará la temporada de lluvias en México

¿Por qué las cucarachas salen en época de calor y cómo combatirlas?

¿Cuándo ver el cometa A-3, evento astronómico que se observa cada 26 mil años?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv