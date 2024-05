Un menor de 12 años perdió la vida luego de recibir tres impactos de bala en la puerta de casa de su abuela, sin que se conozcan quién y cuáles fueron los motivos por el que lo asesinaron.

De acuerdo al reporte policiaco, Dante Emiliano se encontraba el martes por la tarde en el domicilio de su abuelita, ubicado en la calle 8 de octubre en el municipio de Paraíso cuando recibió una llamada y salió del lugar, pero en la puerta ya lo esperaba una persona quien le disparo en tres ocasiones con un arma de fuego.

El menor de inmediato fue llevado al hospital regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) en donde horas más tarde perdió la vida, debido a que los impactos de bala que recibió y que dañaron sus órganos vitales.

Su madre Claudia Nely Hernández Estrada refirió que ella no se encontraba en el domicilio donde su pequeño fue baleado, si no solo su abuelita, pero ella no alcanzo a ver quién fue la persona que disparo en tres ocasiones y que le provocaron la muerte al pequeño Dante Emiliano.

Este adolescente tenía 12 años, cursaba el primer año de secundaria en la Escuela Secundaria Federal, José María Pino Suarez, ubicada en la cabecera municipal de Paraíso, y hasta el momento se desconocen las razones por las que fue agredido con un arma de fuego, tampoco se ha informado sobre la detención del responsable.

