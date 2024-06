VIDEO: El fuerte reclamo de Mariana Ochoa a Gustavo Adolfo Infante tras "evitar" regreso a foro de Sale el Sol

El pasado viernes 14 de junio se anunció la salida de Mariana Ochoa del programa matutino, “Sale el Sol”, y aunque a la también cantante se le vio feliz en la pantalla al dar este anuncio para comenzar una gira como solista, los internautas aseguran que hay otros motivos detrás de este suceso.

Fue a través de X, antes Twitter, que una cuenta llamada @latiasandra se encargó de resurgir un reclamo que la integrante de OV7 le hiciera al aire a Gustavo Adolfo Infante, provocándole un incómodo momento al periodista.

Así le reclamó Mariana Ochoa a Gustavo Adolfo

Durante una emisión pasada del programa matutino, Ochoa se encontraba reportando desde el Kiosko Morisco en Santa María la Rivera, cuando aprovechó el enlace para encarar a Infante en plena transmisión.

“Le tengo una pregunta a Gustavo Adolfo… me han estado llegando mensajes a mis redes de que ‘¿por qué no he regresado al foro?’, y casualmente desde que tu regresaste, yo he estado con salidas todos los días, ¿te hice algo mi Gus?, ¿me estás castigando?”, fue lo que expresó Mariana durante el enlace en vivo.

📌 MARIANA OCHOA fuera de #SaleElSol luego de que hace una semana le hiciera un RECLAMO al director GUSTAVO ADOLFO INFANTE en pleno PROGRAMA EN VIVO.#MarianaOchoa ya no quería hacer enlaces y quería regresar al foro ; aunque hoy dijo que era porque está vendiendo muchos boletos… pic.twitter.com/w1eKjDYEXb — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 14, 2024

Con una risa incómoda, Infante le respondió bromeando, “La verdad sí, el otro día te me quedaste viendo feo.. claro que no, ¿yo qué?, yo te mando un beso”, inmediatamente el resto de los conductores aminoraron la tensión entre risas.

El clip difundido en redes, ha generado que cobre sentido, la repentina salida de Mariana Ochoa del programa, pues apenas hace un mes inició su nueva temporada, con la llegada de nuevos conductores como Ingrid Coronado y Mauricio Islas.

Por su parte, los internautas, hicieron saber en los comentarios que era muy notorio el “castigo” hacia Ochoa en el programa: “La verdad, ella ya no está para hacer enlaces en la calle. Uno que otro tal vez, pero eso lo hace uno cuando va empezando”, “Mariana Ochoa no es la que debe andar haciendo enlaces en calle”, “Mariana no merece andar reportando en la calle, ella tiene trayectoria “; son algunos de los comentarios que resaltan en el clip.





