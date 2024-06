¿Quién es Stefano Comelli, maquillista que saltó a la fama por rumor de boda entre Ángela Aguilar y Nodal?

Las noticias en torno a la pareja del momento, Christian Nodal y Ángela Aguilar no paran, ya que la polémica ha aumentado debido a los fuertes rumores de que los cantantes se casaron en Roma, antes de hacer oficial su relación.

Durante los primeros días de junio, ambos cantantes hicieron notar en redes sociales que se encontraban en Italia, fue ahí cuando las especulaciones de un supuesto romance iniciaron, aunque su relación se confirmó por medio de una reconocida revista, hace apenas una semana.

Una vez confirmado el romance, la sospecha de que Nodal contrajo nupcias en tierras europeas con la llamada princesa del regional mexicano, va en aumento, ahora por medio de unas fotografías que fueron publicadas por un reconocido maquillista italiano.

Lee también: Fotos de Ángela Aguilar desatan fuertes sospechas de que ya se casó con Christian Nodal

Ángela Aguilar maquillada, ¿para su boda con Nodal?

¿Quién es Stefano Comelli, maquillista de Ángela Aguilar en Roma?

Stefano Comelli, es el nombre de un afamado maquillista, con residencia en Roma, quien se especializa en arreglos nupciales, fue él quien a través de sus redes sociales, publicó sus trabajos más recientes, en el que destaca la imagen de la hija de Pepe Aguilar.

Las fotos son del 1 de junio y en ellas se alcanza a apreciar la cantante de 20 años de edad con una bata blanca en una suite en Roma, en su maquillaje resaltan las tonalidades nude en labios y ojos con ligeros toques de brillo.

Foto: Instagram

Lee también: "Fan de su relación": Crean piñata de Christian Nodal con Ángela Aguilar y causa furor en redes

De acuerdo con su sitio oficial, Stefano Comelli cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo del maquillaje, es reconocido internacionalmente, pues es uno de los expertos en belleza más jóvenes en Italia y ha colaborado para marcas de lujo como Bulgari y su trabajo ha destacado en la Semana de la Moda en París y Milán.

"Su servicio nupcial es una de sus verdaderas pasiones, la afinidad por hacer que la novia, su cortejo nupcial y su familia se sientan más hermosos y cómodos en su día especial es su pasión", se lee en el sitio.

Aunque la boda no ha sido confirmada, las fuertes especulaciones no dejan de resonar en todas las redes sociales, pues los internautas no dejan de buscar todo tipo de pistas de lo que sucedió durante ese viaje a Roma de los cantantes.

Con información de Reyna Avendaño.

También te interesará:

El Temach defiende a Christian Nodal y explota contra sus ex: “lo agarran de su puerquito"

¿Quién es José Perez, nuevo regidor de Metepec y actor que dio vida a "Ludoviquito P. Luche"?

Mes del orgullo LGBT: ¿Por qué se celebra en junio y qué representa?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs/aosr