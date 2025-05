Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó este domingo los últimos ataques rusos sobre Ucrania y dijo que está meditando imponer sanciones a Moscú porque el presidente Vladímir Putin "esta matando a mucha gente".

"No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada", dijo Trump a medios en la Base Aérea Andrews, desde donde tenía previsto desplazarse a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su campo de golf en Bedminster, en el estado de Nueva Jersey.

En el pasado, Trump ha manifestado admiración por Putin, pero en las últimas semanas ha mostrado más frustración con la posición de Moscú en las negociaciones para una tregua con Kiev, que están en un punto muerto.

"No estoy nada contento con lo que Putin está haciendo. Está matando a mucha gente y no sé que diablos le pasó a Putin" dijo Trump desde el aeropuerto Morristown antes de abordar el Air Force One.

"Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a ciudades y matando gente, no me gusta esto en absoluto", agregó.

🇺🇸🇷🇺 | Donald Trump dice que no está contento con Putin por disparar muchos misiles a Kiev y matar a mucha gente.



"No se que diablos pasó con Putin":

pic.twitter.com/Gfmv8xlPaf — Indepe News (@NewsIndepe) May 25, 2025

Los ataques rusos contra Ucrania ocurren luego de que los dos países completaran el mayor intercambio de prisioneros desde que Moscú lanzara su invasión en febrero de 2022. Fueron mil prisioneros enviados de vuelta a cada unos de sus respectivos bandos.

Trump dijo que consideraba "absolutamente" nuevas sanciones contra Rusia para responder a sus últimos ataques en Ucrania.

Estas declaraciones van en la dirección opuesta de lo que dijo ante el Congreso esta semana su secretario de Estado, Marco Rubio, que aseguró que Trump creía que "justo ahora, si empiezan a amenazar con sanciones, los rusos van a pararse de la mesa".

Trump y Putin hablaron dos horas por teléfono el lunes tras lo que el mandatario estadounidense dijo que Moscú y Kiev "empezarían de inmediato negociaciones hacia un cese el fuego".

En más de tres años de guerra, Putin no ha hecho ningún compromiso de detener la invasión a Ucrania y solo anunció unos lineamientos de las exigencias de Rusia para la paz.

