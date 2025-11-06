Más Información

Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Fiscalía de Michoacán identifica al asesino material de Carlos Manzo; es un menor de 17 años

Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

Toma protesta María Dolores González como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX

NFL: Muere jugador de los Cowboys de Dallas; Marshawn Kneeland tenía solo 24 años

Hallan 40 bultos de cocaína en costas de Michoacán; aseguran alrededor de 2.5 toneladas de esta droga a la deriva

Matan a un alcalde en México cada dos meses y medio

Inverosímil que el CJNG haya querido asesinarme: Ciro Gómez Leyva; “no sé quién me mandó a matar y no sé por qué”, dice en Con los de Casa

Prevén derrama económica de 200 mil mdp por el Buen Fin 2025; Lotería Nacional emitirá billete conmemorativo por su 15 aniversario

Cámara de Diputados aprueba en lo particular el Presupuesto 2026 con reasignaciones y lo turna al Ejecutivo

Tras 5 meses secuestrado, rescatan a hijo del alcalde de Ojocaliente, Zacatecas

El AIFA no levanta el vuelo; pierde pasajeros

Washington. El presidente estadounidense, , anunció acuerdos con las gigantes farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir los precios de sus medicamentos para la pérdida de peso utilizados en tratamientos contra la diabetes y la obesidad.

Ambas compañías "han acordado ofrecer su medicamento para la pérdida de peso GLP-1 más popular", dijo Trump, "con descuentos drásticos".

La nueva generación de que utilizan la molécula GLP-1 ha ganado una gran popularidad debido a su capacidad para ayudar a las personas a perder peso.

El precio de un mes de tratamiento con estos medicamentos en Estados Unidos puede superar los mil dólares (18 mil 614 pesos mexicanos).

Este acuerdo promovido por la Casa Blanca reducirá los costos de las dosis orales iniciales de GLP-1 a alrededor de 150 dólares (2 mil 792 pesos) para ciertos grupos de personas, una cifra que un alto funcionario estadounidense dijo ser "aproximadamente una novena parte del precio actual".

Este precio se aplicará a quienes están en Medicare, el programa sanitario para jubilados, el programa de seguridad social Medicaid, o a través del sitio web TrumpRx, que es una plataforma recientemente inaugurada para los consumidores, agregó el funcionario.

Trump ha hecho de los esfuerzos para reducir el precio de los medicamentos uno de los puntos centrales de su segundo mandato.

