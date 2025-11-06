Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció acuerdos con las gigantes farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir los precios de sus medicamentos para la pérdida de peso utilizados en tratamientos contra la diabetes y la obesidad.

Ambas compañías "han acordado ofrecer su medicamento para la pérdida de peso GLP-1 más popular", dijo Trump, "con descuentos drásticos".

La nueva generación de medicamentos supresores del apetito que utilizan la molécula GLP-1 ha ganado una gran popularidad debido a su capacidad para ayudar a las personas a perder peso.

El precio de un mes de tratamiento con estos medicamentos en Estados Unidos puede superar los mil dólares (18 mil 614 pesos mexicanos).

Este acuerdo promovido por la Casa Blanca reducirá los costos de las dosis orales iniciales de GLP-1 a alrededor de 150 dólares (2 mil 792 pesos) para ciertos grupos de personas, una cifra que un alto funcionario estadounidense dijo ser "aproximadamente una novena parte del precio actual".

Este precio se aplicará a quienes están en Medicare, el programa sanitario para jubilados, el programa de seguridad social Medicaid, o a través del sitio web TrumpRx, que es una plataforma recientemente inaugurada para los consumidores, agregó el funcionario.

Trump ha hecho de los esfuerzos para reducir el precio de los medicamentos uno de los puntos centrales de su segundo mandato.

