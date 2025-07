Inundaciones en Texas dejan 13 muertos; hay 20 niñas desaparecidas

La lluvia intensa que cayó durante horas en Texas Hill Country, ha provocado la muerte de al menos a 13 personas y ha dejado a más de 20 niñas que asistían a un campamento de verano desaparecidas el viernes, mientras los equipos de búsqueda realizaban rescates en botes y helicópteros en las rápidas aguas de la inundación.

Súplicas desesperadas inundaron las redes sociales mientras los seres queridos buscaban cualquier información disponible sobre las personas atrapadas en la zona inundada.

El vicegobernador Dan Patrick informó que se han encontrado entre 6 y 10 cadáveres hasta el momento en la frenética búsqueda de víctimas. Mientras tanto, durante una conferencia de prensa celebrada simultáneamente con la actualización de Patrick, el sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, informó que hubo 13 muertos por las inundaciones.

Al menos 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia cayeron durante la noche en el centro del condado de Kerr, causando inundaciones repentinas en el río Guadalupe y dando lugar a pedidos desesperados de información sobre los desaparecidos.

"Algunos son adultos, otros son menores", dijo Patrick durante una conferencia de prensa. "Repito, desconocemos el origen de esos cuerpos".

Los equipos realizaron decenas de rescates y los servicios de emergencia continuaron la búsqueda de personas desaparecidas. Esto incluye a más de 20 niñas desaparecidas de campamentos de verano.

"Les pido a los texanos que oren con ahínco esta tarde. De rodillas, para que encontremos a estas jóvenes", dijo Patrick.

El agua sube debido a las graves inundaciones a lo largo del río Guadalupe, en el condado de Kerr, Texas. Foto: AP

Los comentarios en una publicación de Facebook de la oficina del sheriff del condado de Kerr estaban repletos de fotos de personas en la zona inundada. Sus seres queridos publicaron allí, esperando que alguien pudiera ofrecerles información actualizada sobre el paradero de quienes no habían tenido noticias suyas. Una mujer dijo que no pudo contactar a su hija, quien había alquilado una cabaña en Hunt para su esposo y sus dos hijos, y rogó que alguien publicara los nombres de las personas ya evacuadas.

El juez Rob Kelly, principal funcionario electo del condado, confirmó las muertes por las inundaciones y decenas de rescates acuáticos hasta el momento. Añadió que se le recomendó no citar cifras específicas y que las autoridades siguen trabajando para identificar a las personas fallecidas.

“No sabemos quiénes son la mayoría”, dijo Kelly durante una conferencia de prensa. “Uno estaba completamente desnudo y no tenía identificación alguna. Estamos intentando averiguar la identidad de estas personas, pero aún no la tenemos”.

Una familia sobrevive a una terrible experiencia

La casa de Erin Burgess se encuentra justo enfrente del río, en el barrio de Bumble Bee Hills, al oeste de Ingram. Cuando se despertó con un trueno a las 3:30 a. m. del viernes, "llovía bastante fuerte, pero no era para tanto", dijo.

Apenas 20 minutos después, Burgess dijo que el agua entraba por las paredes y se colaba por las puertas delantera y trasera. Describió una hora agonizante aferrada a un árbol, esperando a que el agua bajara lo suficiente como para poder subir la colina hasta la casa de un vecino.

Mi hijo y yo flotamos hasta un árbol y nos agarramos a él, y mi novio y mi perro se alejaron flotando. Estuvo perdido un rato, pero los encontramos, dijo emocionada.

De su hijo de 19 años, Burgess dijo: «Por suerte, mide más de 1.80 metros. Eso fue lo único que me salvó: aferrarme a él».

Inundaciones severas en Texas. (04/07/25) Foto: AP

Una alerta de inundación emitida el jueves por la tarde estimó cantidades aisladas de hasta 17 centímetros (7 pulgadas) de agua. Esto se convirtió en una alerta de inundación para al menos 30.000 personas durante la noche.

Cuando se le preguntó sobre lo repentino de las inundaciones repentinas, Kelly dijo que "no tenemos un sistema de alerta" y que "no sabíamos que se avecinaba esta inundación", incluso cuando los periodistas locales señalaron las advertencias y lo presionaron para obtener respuestas sobre por qué no se tomaron más precauciones.

“No se preocupen, nadie sabía que se avecinaba una inundación como esta”, dijo. “Tenemos inundaciones constantemente. Este es el valle fluvial más peligroso de Estados Unidos”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el estado estaba proporcionando recursos a las comunidades de Hill Country que enfrentan las inundaciones, incluidas Kerrville, Ingram y Hunt.

La región montañosa de Texas, una pintoresca y rocosa puerta de entrada a florecientes viñedos y alquileres vacacionales, comienza al oeste de la capital del estado y es una popular escapada de verano al aire libre. Algunas zonas de la región son propensas a inundaciones repentinas.

Decenas de personas publicaron en Facebook pidiendo información sobre sus hijos, sobrinos y sobrinas que asistían a uno de los muchos campamentos de la zona, o sobre miembros de su familia que fueron a acampar durante el fin de semana festivo.

El Departamento de Bomberos de Ingram publicó una foto de un comunicado de Camp Mystic, en el que se informa que el campamento de verano cristiano privado para niñas sufrió inundaciones catastróficas. Se contactó directamente a los padres con una hija desaparecida, según el campamento.

Otros dos campamentos en el río, Camp Waldemar y Camp La Junta, dijeron en publicaciones de Instagram que todos allí estaban a salvo.

El medidor del río Guadalupe en la comunidad no incorporada de Hunt, donde el río se bifurca, registró un aumento de 6,7 metros (22 pies) en tan solo dos horas, según Bob Fogarty, meteorólogo de la oficina de Austin/San Antonio del Servicio Meteorológico Nacional. Fogarty indicó que el medidor falló tras registrar un nivel de 9 metros (29 pies y medio).

“Esto es de lo que te pilla desprevenido”, dijo Fogarty. “El agua corre tan rápido que no te darás cuenta de lo mala que está hasta que te la meta encima”.

Las zonas al este del río Guadalupe se preparaban para sus propias inundaciones a medida que las rápidas aguas descendían río abajo desde Hunt y Kerrville. En el condado de Kendall, donde se encuentra la comunidad no incorporada de Comfort, la oficina del sheriff dio la alarma.

“Lamentamos informarles que la situación de las inundaciones en Comfort no mejora”, decía la publicación. “Hemos activado las alarmas de inundación e instamos a todos los residentes de las zonas bajas de la ciudad a evacuar de inmediato”.

Nueva Jersey también registra muertes debido al debilitamiento severo allí

Mientras tanto, fuertes tormentas eléctricas fueron culpadas por al menos tres muertes en el centro de Nueva Jersey, incluidos dos hombres en Plainfield que murieron después de que un árbol cayera sobre un vehículo en el que viajaban durante el pico de una tormenta allí, según una publicación de Facebook de la ciudad.

Los hombres tenían 79 y 25 años, respectivamente, según informaron las autoridades. No fueron identificados públicamente de inmediato.

“Hoy nos sentimos apesadumbrados”, declaró el alcalde Adrian O. Mapp. “Esta tragedia es un triste recordatorio del poder de la naturaleza y la fragilidad de la vida”.

La ciudad canceló su desfile, concierto y espectáculo de fuegos artificiales previstos para el 4 de Julio. Mapp afirmó que las devastadoras tormentas habían dejado profundas cicatrices y daños generalizados en la comunidad de más de 54.000 habitantes, y que era momento de reagruparse y concentrar toda nuestra energía en la recuperación.

El viernes se reportaron continuos cortes de electricidad y árboles caídos en todo el sur de Nueva Inglaterra, donde algunas comunidades recibieron fuertes granizos. Se reportaron vehículos derrapando fuera de la carretera en el noreste de Connecticut.

desa/bmc