Las autoridades indagan el accidente de helicóptero que dejó seis personas muertas -el piloto y una familia de turistas españoles - cuando la aeronave se hundió en el río Hudson en la ciudad de Nueva York el jueves.

Medios, como ABC News y el The New York Post, reportaron que la familia celebraba cumpleaños.

El ejecutivo de Siemens, Agustín Escobar, su esposa, Merce Camprubi Montal, y sus hijos, de 4, 8 y 10 años, han sido identificados como víctimas del accidente.

La familia llegó a la ciudad de Nueva York para reunirse con Escobar, quien estaba en Estados Unidos en un viaje de negocios, según el alcalde de la ciudad de Jersey, Steven Fulop.

El recorrido turístico formó parte de la celebración del 40 cumpleaños de la esposa, según Fulop. La familia falleció un día antes del cumpleaños de la pequeña, de 8 años, según el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, reportó ABC News.

La familia acababa de llegar a la Gran Manzana desde Barcelona, ​​España, para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, informó el periódico español El Diario.

Después de aterrizar en la ciudad, la familia decidió pasar su primer día recorriendo Manhattan haciendo un viaje panorámico con vistas a la Estatua de la Libertad.

Escobar, Montal y sus hijos fueron vistos sonriendo frente al helicóptero Bell 206L-4 LongRanger IV en desgarradoras fotos en el sitio web de New York Helicopter Tours.

"Estamos trabajando con [el médico forense] para agilizar la liberación de la familia para que pueda regresar a España", dijo Fulop.

También falleció el piloto, de 36 años, según informaron fuentes policiales a ABC News. El piloto aún no ha sido identificado públicamente.

La comisionada de policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó a la prensa que cuatro víctimas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos. Otras dos fallecieron posteriormente a causa de sus heridas, añadió.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en una publicación a X que la noticia era una "tragedia inimaginable".

Escobar ha sido identificado como el CEO global de infraestructura ferroviaria en Siemens Mobility, mientras que su esposa era gerente global de comercialización en Siemens Energy, según su perfil de LinkedIn. Era nieta de Agustí Montal Costa, expresidente del FC Barcelona.

Sin combustible

Según el The New York Post, "no mucho después de el grupo ascendiera, el piloto no identificado llamó por radio a la base. advertir que se estaban quedando sin combustible".

"Momentos después, ocurrió una tragedia cuando el helicóptero se partió en dos mientras volaba sobre el Hudson entre Nueva York y Nueva Jersey alrededor de las 3:15 p. m., solo 16 minutos después del despegue, dijeron funcionarios".

