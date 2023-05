Salt Lake City. Tras la muerte de su marido el año pasado, escribió un libro infantil sobre el duelo. Ahora está acusada de su asesinato.

Kouri Richins, de 33 años, fue detenida el lunes en Utah, Estados Unidos, y está acusada de envenenar a su marido con una dosis letal de fentanilo en su casa de Kamas, un pequeño pueblo de montaña cerca de Park City. Además de asesinato con agravantes, se le acusa de tres cargos de posesión de una sustancia controlada con intención de distribución.

Los fiscales alegan que Richins llamó a las autoridades en mitad de la noche en marzo de 2022 para informar de que su marido, Eric Richins, estaba “frío al tacto”.

La madre de tres hijos dijo a los agentes que había preparado a su marido una bebida mezclada con vodka para celebrar que había vendido una casa y se la llevó a la cama. Luego fue a calmar a uno de sus hijos, que había tenido una pesadilla, y se quedó con él hasta las 3:00 am. Cuando regresó a la habitación con su esposo, al ver que no reaccionaba, llamó al 911. Era 4 de marzo.

Lee también "Fue por compasión": la confesión del enfermero que mató a 20 pacientes de Covid-19

Un médico forense encontró cinco veces la dosis letal de fentanilo en el organismo de Eric.

Las investigaciones revelaron que Kouri pidió a un conocido que le consiguiera una prescripción de un medicamento fuerte para el dolor. Específicamente, “algo del tipo de lo que tomaba Michael Jackson”, quien falleció en 2009 por una dosis letal de propofol. La mujer recibió hasta 30 píldoras de fentanilo, según la confesión del conocido.

Un amigo de Eric contó a la policía que Eric le había dicho que “pensaba que su esposa estaba tratando de envenenarlo”.

Las autoridades detectaron varias mentiras dichas por la mujer. Primero, aseguró que había dado CPR a su esposo mientras llegaba la ambulancia, pero los rescatistas no detectaron prueba alguna de que haya intentado auxiliarlo.

Lee también Mujer va a consulta por eructos frecuentes y recibe diagnóstico devastador

También declaró que cuando se fue con su hijo no llevaba su teléfono, que lo había dejado en la habitación de su esposo, y que sólo lo ocupó para llamar al 911, pero las investigaciones revelaron que el teléfono había sido bloqueado y desbloqueado en múltiples ocasiones durante ese periodo, y se habían enviado y recibido mensajes durante ese tiempo, que luego fueron borrados, según el documento de acusación.

Pero menos de un año después de la muerte de Eric, Kouri escribió el libro: “¿Estás conmigo?”. Se trata de un texto ilustrado que escribió para ayudar a los niños a sobrellevar la muerte de un ser querido.

El libro narra la historia de un niño que perdió a su padre, pero “al que se le recuerda que su presencia aún existe alrededor, justo como un ángel que observa desde arriba".

La pareja estuvo casada por nueve años y tuvo tres hijos, todos ellos varones. Hace dos meses, la mujer apareció en televisión para promocionar el libro.

Lee también Amor de madre: le miente a su hijo enfermo para que sea feliz

En un segmento titulado "Cosas buenas de Utah", Richins calificó la muerte de su marido de “inesperada” y describió cómo los hizo tambalearse a ella y a sus tres hijos. Para los niños, dijo, el duelo consistía en “asegurarse de que su espíritu está siempre vivo en tu casa”.

“Es -ya saben- explicarle a mi hijo que el hecho de que no esté presente aquí con nosotros físicamente, no significa que su presencia no esté aquí con nosotros”, dijo a los presentadores, que la elogiaron por ser una madre increíble.

Kouri Richins dedicó el libro a “mi increíble marido y maravilloso padre”. A raíz de la acusación, el libro fue retirado de Amazon.

La abogada de Richins, Skye Lazaro, declinó hacer comentarios sobre los cargos. La oficina del alguacil se negó a responder preguntas sobre el caso, diciendo que está siendo manejado por la Oficina del Fiscal del Condado de Summit. Margaret Olson, la fiscal del condado, dijo que su oficina no haría declaraciones sobre el asunto.

“Por favor, tengan en cuenta que hay tres hijos pequeños del difunto y la acusada, lo que hace que este caso sea muy sensible y difícil", dijo en un correo electrónico. La próxima audiencia está programada para el 19 de mayo.

Lee también ¿Crueldad con Harry? Familia Real británica difunde foto oficial de la coronación, con una omisión

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf/rcr