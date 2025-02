Washington. El Senado de Estados Unidos confirmó esta tarde a Howard Lutnick como secretario de Comercio de Trump.

Lutnick fue confirmado por 51 votos a favor y 45 en contra.

Lutnick, ex consejero delegado de Cantor Fitzgerald, fue asesor durante la transición del actual presidente Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato.

Este jueves está previsto que Lutnick se reúna con el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

Lutnick es presidente y director ejecutivo de Cantor Fitzgerald, LP, una de las empresas de servicios financieros líderes en el mundo, y presidente y director ejecutivo de la empresa global de corretaje y tecnología financiera BGC Group, Inc., y presidente de Newmark Group, Inc., líder mundial en servicios inmobiliarios comerciales.

Graduado del Haverford College y tiene un título en economía, Lutnick dijo en su audiencia de confirmación en el Senado que la orden del presidente, Donald Trump, es estudiar dos tipos de aranceles y que los primeros está enfocados "en poner fin al fentanilo que llega" a Estados Unidos y para "que nuestros socios dejen de faltarnos el respeto".

"No es un arancel per se. Es una acción de política doméstica; cierren su fronteras y detengan el fentanilo que entra en nuestro país y mata a la gente. Es un arancel para conseguir acciones en México y en Canadá. Y hasta donde yo sé están actuando rápido y si siguen así no habrá aranceles", indicó Lutnick, que no debería tener dificultades para ser confirmado en un Senado dominado por los republicanos.

En cambio, Lutnick, un multimillonario de Wall Street, dijo que el Departamento de Comercio y el representante de Comercio de Estados Unidos estudiarán de manera inmediata la necesidad de cambiar la estructura arancelaria con los socios del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Las conclusiones de esos estudios verán la luz a finales de marzo o en abril y les informaremos sobre los mismos", indicó Lutnick a los senadores del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

✅ CONFIRMED: Howard Lutnick as the 42nd Secretary of Commerce pic.twitter.com/H9ofb7chZJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 18, 2025

