El brazo armado del movimiento islamista palestino de Hamas indicó el sábado que retrasa la liberación de un segundo grupo de rehenes hasta que Israel "respete el acuerdo" que entró en vigor el día anterior, tras siete semanas de guerra.

Las brigadas Ezzedine al Qassam reclaman especialmente "la entrada de camiones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza" y el respeto de los "criterios de selección" para la liberación de los presos palestinos, indicaron en un comunicado.

Un alto funcionario de Hamas declaró que se están realizando esfuerzos para “resolver los problemas” que llevaron al grupo terrorista a anunciar un retraso en la liberación de los cautivos.

"Ayer hubo violaciones y hoy se repiten”, afirma Osama Hamdan en una entrevista con la red pro-Hezbolá Al-Mayadeen.

Qatar todavía está tratando de resolver la crisis y el acuerdo de tregua entre Israel y Hamas aún no se ha derrumbado, a pesar del retraso, informó el sitio de noticias Walla, citando una fuente familiarizada con el asunto.

Israel amaga con reiniciar operaciones terrestres si rehenes no son liberados antes de medianoche

Según se informa, un funcionario israelí amenazó con que si el próximo grupo de rehenes israelíes no es liberado de Gaza antes de la medianoche, el ejército “reiniciará las operaciones terrestres” en la Franja.

El funcionario es citado en varios medios de comunicación hebreos, indicó el The Times of Israel, pero no hay confirmación oficial.

Una fuente de Hamas dijo a la AFP que la entrega de 14 rehenes a la Cruz Roja había empezado, para luego señalar que el proceso de traspaso se detuvo.

Autoridades israelíes confirmaron a la AFP que los rehenes aún no habían sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Israel no ha violado el acuerdo", aseguró una fuente israelí a la AFP.

El viernes, un primer grupo de 24 rehenes, 13 de ellos israelíes, fueron liberados, a cambio de la puesta en libertad de 39 presos palestinos.

El sábado, el proceso se vio empañado por dificultades.

"Tras la entrega al CICR del segundo grupo" de rehenes, el convoy fue "detenido en Jan Yunis", en el sur de la Franja de Gaza, "y no ha podido salir hacia Rafah", el paso fronterizo con Egipto, informó a la AFP una fuente cercana a Hamás.

El acuerdo, alcanzado tras varias semanas de negociaciones entre Israel y el movimiento islamista palestino, prevé la liberación de 50 rehenes por parte de Hamás y de 150 palestinos presos en las cárceles israelíes a lo largo de cuatro días.

Incluye también una tregua en los combates en la Franja de Gaza y la entrada diaria de ayuda humanitaria en el territorio palestino.

