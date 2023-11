Tras el retraso, Hamas anunció que retardaría la liberación de rehenes, "hasta que Israel permita la transferencia de ayuda humanitaria al norte de la Franja de Gaza".

Un alto asesor del líder de Hamas en el extranjero, Ismail Haniyeh, afirmó que Israel violó los términos del alto el fuego temporal en una declaración hecha horas antes de un aparente retraso en la liberación del segundo grupo de rehenes, reportó el medio The Times of Israel.

Taher al-Nono le dijo a Al Jazeera que Israel no cumplió con las cláusulas relativas a la entrada de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, particularmente en lo que respecta a la distribución de ayuda en la Franja del norte, donde los combates han sido más intensos.

Una fuente israelí anónima citada en algunos medios hebreos calificó el retraso como “técnico”. Ha habido algunas negociaciones de ida y vuelta sobre si 13 o 14 israelíes serán liberados hoy, aunque no está claro si eso es un factor en el retraso, reportó el medio The Times of Israel.

CNN informó que el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente coronel Richard Hecht, confirmó que se prevé que 13 rehenes sean liberados a cambio de 39 prisioneros palestinos.

Israel ha permitido la entrada de 200 camiones a la Franja, reportó el medio.

Según informó el The Times of Israel, un funcionario israelí amenazó con que si el próximo grupo de rehenes israelíes no es liberado de Gaza antes de la medianoche, reiniciarán las operaciones militares en la Franja

El viernes fueron liberados 24 rehenes, incluidos 13 israelíes, 10 tailandeses y un filipino, que fueron entregados por Hamas al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), anunció Qatar, uno de los principales mediadores del conflicto que opone Israel al grupo islamista.

El Estado hebreo liberó a cambio “39 mujeres y niños detenidos” en sus prisiones, añadió el emirato.

Gracias a la mediación de Qatar, Egipto y EU, Israel y Hamas alcanzaron esta semana un acuerdo para el canje de un total de 50 rehenes por 150 prisioneros durante cuatro días de tregua en la Franja de Gaza, que comenzó el viernes y se mantiene sin contratiempos.

El alto el fuego se podrá extender días adicionales si Hamas se compromete a entrega de al menos 10 cautivos por día, según el pacto entre las partes.

