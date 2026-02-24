La presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie anunció que su familia ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca al rescate de su madre, de quien se desconoce el paradero desde hace 24 días.

Guthrie reconoció que su madre podría ya estar muerta, un trágico final para un caso que ha mantenido en vilo a Estados Unidos y que desconcierta a la Policía.

Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció de su casa en Tucson, Arizona, el pasado 1 de febrero. A pesar de una intensa búsqueda, la policía aún no ha identificado a ningún sospechoso en el caso.

Con la voz entrecortada, Guthrie dijo en una publicación en Instagram que ella y sus hermanos aceptan que su madre podría estar muerta.

“Sabemos que puede estar perdida”, dijo Guthrie. “Puede que ya se haya ido”, pero la familia necesita cerrar este capítulo, dijo.

“Necesitamos que vuelva a casa. Por esa razón, ofrecemos una recompensa familiar de hasta un millón de dólares por cualquier información que nos lleve a encontrarla”, dijo la presentadora.

“Alguien allá afuera sabe algo que puede hacer que vuelva a casa”, añadió la popular presentadora de televisión estadounidense.

Investigadores federales ofrecieron 100 mil dólares por información que conduzca a la localización de la mujer o al arresto de sus captores.

El FBI difundió fotos y un video de una persona enmascarada acercándose a la casa de Guthrie la noche del secuestro, pero no ha identificado a ningún sospechoso.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, dijo la semana pasada que los investigadores habían descartado que los familiares de Nancy Guthrie tuvieran alguna participación en su desaparición.

