Washington.- La Casa Blanca confirmó que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", y advirtió a los cárteles sobre las "graves consecuencias" de herir a ciudadanos de Estados Unidos.

"En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo", dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Señaló también que Estados Unidos está presionando a México para "hacer más" a fin de frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

