Moscú/Kiev.— El presidente ruso, Vladimir Putin, predijo ayer el fracaso de la actual contraofensiva ucraniana en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, y adelantó que Moscú se está planteando seriamente abandonar el acuerdo de grano del mar Negro.

“El enemigo no ha tenido éxito en ninguno de los sectores del frente”, aseguró Putin al reunirse con los corresponsales de guerra y los blogueros militares rusos en el Kremlin.

En cambio, Kiev asegura haber recuperado desde el pasado 4 de junio un total de siete localidades, equivalentes a una superficie de 90 kilómetros cuadrados.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, agregó que el tiempo no es favorable debido a las insistentes lluvias, pero “la fuerza de los soldados” ucranianos da “buenos resultados”.

Putin describió como “catastróficas” las pérdidas que están sufriendo las tropas ucranianas en su intento de desocupar el este y el sur del país, que la prensa occidental estimó en decenas de bajas. Cifró en más de 160 tanques, 360 blindados y 25%-30% de los equipos suministrados por Occidente, el armamento destruido por la artillería y la aviación rusa en los últimos 10 días.

Resaltó que las bajas “irreversibles” en el bando ucraniano son de “casi 50%”, cuando en condiciones normales son de 30%.

“Nosotros tenemos 10 veces menos que las bajas de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, dijo y en un ataque de sinceridad elevó a 54 los tanques rusos inutilizados en esos cruentos combates. A su vez, advirtió a Kiev que no podrá resistir mucho tiempo sólo con armamento entregado por sus aliados occidentales, cuando su industria militar no produce “ni una migaja”.

Estados Unidos “aparenta que no teme [una escalada]. En cambio, ahí hay mucha gente razonable que no quiere llevar las cosas hasta una Tercera Guerra Mundial, en la que no habrá vencedores, incluido EU”, advirtió.

En cuanto a una posible ofensiva rusa, aseguró que “todo dependerá del potencial que exista en el momento que termine la llamada contraofensiva. Esa es la clave”.

Además, adelantó que Rusia se plantea retirar “ahora” del acuerdo de grano del mar Negro auspiciado por Turquía y la ONU, que expira a mediados de julio.

“Lamentablemente nos han vuelto a engañar, no hicieron nada para liberar los suministros a los mercados exteriores. Me refiero al flete, el seguro, los pagos, la conexión de Rosseljozbank al sistema Swift”, explicó.

Putin recordó que el acuerdo del grano “tenía muchas condiciones diferentes que los occidentales debían cumplir bajo el auspicio de la ONU”. “No se hizo nada”, constató. Agencias