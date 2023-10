La ofensiva terrestre de Israel a Gaza se planeó "originalmente para el fin de semana, pero se retrasó unos días, al menos en parte debido a las condiciones de nubosidad que habrían dificultado que los pilotos y operadores de drones israelíes proporcionaran cobertura aérea a las fuerzas terrestres", indicó The New York Times, que reconstruyó el plan con base en tres altos oficiales militares israelíes que describieron detalles no clasificados.

La invasión se hará "en los próximos días con decenas de miles de soldados con la orden de capturar la ciudad de Gaza y destruir el liderazgo actual del enclave, según tres altos oficiales militares israelíes que describieron detalles no clasificados sobre el plan".

El ejército ha remarcado que el objetivo final "es acabar con la máxima jerarquía política y militar de Hamas, el grupo palestino que controla Gaza y encabezó los ataques terroristas de la semana pasada en Israel que mataron a mil 300 personas".

De acuerdo con el medio, "se espera que el ataque sea la mayor operación terrestre de Israel desde que invadió el Líbano en 2006. También sería la primera en la que Israel intenta capturar tierra y al menos retenerla brevemente desde su invasión de Gaza en 2008, según los tres oficiales superiores".

El Times agregó que "sigue siendo incierto qué hará Israel con la ciudad de Gaza, el bastión de Hamas y el centro urbano más grande del enclave, si la captura, o qué quieren decir exactamente los funcionarios israelíes cuando describen la destrucción del liderazgo de Hamas".

Además, "tampoco está claro si Hezbolá, la milicia libanesa más grande, respaldada por Irán y aliada de Hamas, que posee una amplia gama de misiles guiados con precisión y fuerzas terrestres, podría responder a una invasión de Gaza abriendo un segundo frente con Israel en la frontera libanesa".

El medio detalló que "se cree que decenas de miles de hombres armados de Hamás se han atrincherado dentro de cientos de kilómetros de túneles subterráneos y búnkeres debajo de la ciudad de Gaza y las zonas circundantes del norte de Gaza. Los líderes militares israelíes esperan que Hamas intente impedir su progreso haciendo volar algunos de esos túneles a medida que los israelíes avanzan sobre ellos, y haciendo explotar bombas al borde de las carreteras y edificios con trampas explosivas".

El Times difundió que "Hamas también planea tender una emboscada a las fuerzas israelíes por detrás emergiendo repentinamente de aberturas de túneles ocultas repartidas por todo el norte de Gaza, según un oficial de Hamas que no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación".

"Las reglas de enfrentamiento del ejército israelí se han flexibilizado para permitir que los soldados hagan menos controles antes de disparar contra enemigos sospechosos, dijeron los tres oficiales israelíes, sin dar más detalles", indicó el Times.

"Las tropas terrestres estarán cubiertas por aviones de guerra, helicópteros artillados, drones aéreos y artillería disparada desde tierra y mar", remarcó el medio.

Un segundo portavoz militar dijo que el ejército estaba particularmente concentrado en matar a Yahya Sinwar, el alto funcionario de Hamás cuyas oficinas, como las del gobierno de Hamás, se encuentran en la ciudad de Gaza.

Mientras, el ejército israelí ha dicho que está tratando de evitar muertes de civiles en la medida de lo posible.

"La complejidad de la invasión se ve aumentada por el hecho de que se cree que Hamas mantiene a muchos de los rehenes israelíes en sus búnkeres y túneles subterráneos", describió el Times.

Por otro lado, "el gobierno de Israel aún no ha decidido si retomará el sur de Gaza además de la ciudad de Gaza, según uno de los altos oficiales militares".

¿Quién gobernaría Gaza?

El Times agregó que la cuestión de quién gobernaría Gaza después de Hamas también es complicada, dijeron los analistas. Israel podría reafirmar el control directo sobre el territorio, como lo hizo desde 1967 hasta 2005, pero eso implicaría gobernar a una población grande y hostil.

Un plan ahora ampliamente discutido por diplomáticos, funcionarios y analistas implica permitir que la Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania, retome el control de Gaza, después de que Hamas la expulsara en 2007.

Pero eso correría el riesgo de que la autoridad parezca una marioneta de Israel, dijo Ibrahim Dalalsha, un analista palestino radicado en Ramallah, Cisjordania, concluyó el medio.