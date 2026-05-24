Nairobi. Al menos tres personas han muerto y 15 han sido secuestradas en un ataque de individuos armados a una vigilia nocturna de una iglesia en el estado de Kwara, en el oeste de Nigeria, informó este domingo la Policía.

El ataque ocurrió el sábado en la zona de Ori-Oke Ajaiye, en las afueras de la aldea de Ikiran, en el área de gobierno local de Ekiti.

El Comando de Policía de Kwara, en un comunicado emitido por su portavoz, superintendente Adetoun Ejire Adeyemi, confirmó el incidente tras ser denunciado por el pastor Adebayo Abiodun.

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"Abiodun declaró que, mientras realizaba una vigilia nocturna con miembros de su congregación en Ori-Oke Ijaye (...), delincuentes armados irrumpieron en el lugar de oración, disparando indiscriminadamente y matando a tres personas, además de secuestrar a otras 15 y llevarlas a un destino desconocido", afirmó Adeyemi.

Tras recibir el mensaje de alerta, el comisionado de Policía del estado, Ojo Adekimi, ordenó una "operación integral, táctica y de inteligencia", en la que participa el equipo de drones de las fuerzas de seguridad para una "misión de rescate coordinada".

"El comando está plenamente comprometido a garantizar el rescate de todas las víctimas y la detención de los responsables de este atroz acto", subrayó Adekemi.

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Se trata del último ataque de este tipo a centros religiosos en Kwara, objeto en el pasado de acciones similares.

En noviembre de 2025, bandidos armados atacaron la Iglesia Apostólica de Cristo en Oke Isegun, en Ekiti, asesinando a tres feligreses y secuestrando a 38. Posteriormente, las víctimas fueron rescatadas tras una operación de seguridad.

Días después y frente a una ola de ataques y secuestros masivos, a menudo perpetrados contra centros de culto o colegios, el presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, declaró una "emergencia de seguridad nacional" y ordenó el reclutamiento de 20 mil policías adicionales.

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En marzo pasado, otra iglesia evangélica en Omugo, en el distrito de Ifelodun en Kwara, fue atacada y once feligreses fueron secuestrados, pero una operación conjunta de seguridad permitió el rescate de tres de ellos.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates y a las que las autoridades tildan a veces de "terroristas".

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