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Berlín. Al menos dos personas han muerto y varias más han resultado heridas al ser por un automóvil en Leipzig, en , en el este del país, según confirmó el alcalde, Burkhard Jung.

"Lamentablemente hay dos muertos", afirmó, al tiempo que tranquilizó a los ciudadanos, al explicar que el supuesto autor del atropello ha sido detenido.

"No conocemos exactamente la motivación, no sabemos nada del perpetrador", declaró, aunque según informaciones de la cadena NTV y del tabloide Bild, el supuesto conductor se comportó de forma llamativa tras ser detenido, lo que podría apuntar a un .

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Jung se declaró "conmocionado" y expresó su solidaridad con las víctimas, ante un hecho que "ni ahora ni probablemente nunca podamos comprender".

El director del servicio de bomberos de Leipzig, Axel Shuh, por su parte, declaró que "han herido a dos personas de tanta gravedad que murieron y dos personas están heridas graves".

Añadió que hay otros 20 afectados de menor gravedad.

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Por su parte, la Policía de Sajonia informó en sus redes sociales de que "un atropelló a varias personas en la calle Grimma y se dio a la fuga", aunque más tarde fue detenido, por lo que ya no existe un riesgo para la población.

"Por favor evitad compartir informaciones no verificadas y fotos o vídeos del lugar de los hechos. Informaos a través de las cuentas oficiales de las autoridades y usad fuentes de noticias verificadas. Las noticias falsas dificultan nuestro trabajo", agregó la Policía.

Los hechos ocurrieron sobre las 17:15 en una calle comercial que conecta la céntrica Plaza Augustus hacia la zona peatonal de la capital sajona y se halla en las inmediaciones de la Universidad y de la Iglesia de .

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El vehículo, un VW Taigo, enfiló la calle peatonal a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según testigos presenciales citados por los medios, hasta que finalmente detuvo su trayectoria un bolardo metálico.

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ss

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