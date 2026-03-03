Más Información

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Bartlett reúne a la clase política de Puebla en su cumpleaños 90; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

VIDEO. Atacan con drones embajada de EU en Arabia Saudita; reportan daños menores

Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

La alcaldía Magdalena Contreras entregó obras deportivas, viales y de mitigación para el beneficio de más de 2 mil vecinos de San Nicolás Totolapan.

El edil Fernando Mercado señaló que estas obras responden a las solicitudes vecinales y a una planeación enfocada en el bienestar colectivo. “El compromiso es claro: vamos a cumplir y a entregar un deportivo funcional y digno para todas y todos”, afirmó.

A través de un comunicado, la demarcación indicó que, entre las acciones realizadas, se encuentra la rehabilitación Deportivo Primero de Mayo, con mejoras en sus instalaciones, así como trabajos de mantenimiento, accesibilidad y reforzamiento de la seguridad.

En el Andador Álamos se llevó a cabo una intervención del Programa Calle Completa, que incluyó mejoras en infraestructura hidráulica y repavimentación que benefició a 250 habitantes.

