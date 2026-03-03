Más Información
Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina
Bartlett reúne a la clase política de Puebla en su cumpleaños 90; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN
Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala
Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU
La alcaldía Magdalena Contreras entregó obras deportivas, viales y de mitigación para el beneficio de más de 2 mil vecinos de San Nicolás Totolapan.
El edil Fernando Mercado señaló que estas obras responden a las solicitudes vecinales y a una planeación enfocada en el bienestar colectivo. “El compromiso es claro: vamos a cumplir y a entregar un deportivo funcional y digno para todas y todos”, afirmó.
A través de un comunicado, la demarcación indicó que, entre las acciones realizadas, se encuentra la rehabilitación Deportivo Primero de Mayo, con mejoras en sus instalaciones, así como trabajos de mantenimiento, accesibilidad y reforzamiento de la seguridad.
En el Andador Álamos se llevó a cabo una intervención del Programa Calle Completa, que incluyó mejoras en infraestructura hidráulica y repavimentación que benefició a 250 habitantes.
