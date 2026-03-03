La alcaldía Magdalena Contreras entregó obras deportivas, viales y de mitigación para el beneficio de más de 2 mil vecinos de San Nicolás Totolapan.

El edil Fernando Mercado señaló que estas obras responden a las solicitudes vecinales y a una planeación enfocada en el bienestar colectivo. “El compromiso es claro: vamos a cumplir y a entregar un deportivo funcional y digno para todas y todos”, afirmó.

A través de un comunicado, la demarcación indicó que, entre las acciones realizadas, se encuentra la rehabilitación Deportivo Primero de Mayo, con mejoras en sus instalaciones, así como trabajos de mantenimiento, accesibilidad y reforzamiento de la seguridad.

En el Andador Álamos se llevó a cabo una intervención del Programa Calle Completa, que incluyó mejoras en infraestructura hidráulica y repavimentación que benefició a 250 habitantes.