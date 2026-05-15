Washington.— El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la agencia encargada de resguardar las fronteras del país pero a la cual el gobierno del presidente Donald Trump ha recurrido cada vez con mayor frecuencia para operaciones migratorias, anunció ayer su renuncia, en medio de un escándalo por supuesta contratación de servicios de prostitución.

La decisión de Michael Banks, dada a conocer en una entrevista con Fox News y confirmada posteriormente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés), es la más reciente sacudida en la cúpula de las agencias encargadas de implementar la ofensiva migratoria de Trump y se produce en momentos en que la Casa Blanca parece recalibrar el enfoque de su política emblemática de deportaciones a gran escala.

“Simplemente es el momento”, dijo Bank. “Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto: de ser la frontera más insegura, desastrosa y caótica, a ser la frontera más segura que este país haya visto jamás”, añadíó.

Su salida tiene lugar después de que el medio The Washington Examiner publicara en abril una investigación sobre supuestos viajes al extranjero del funcionario para mantener relaciones sexuales con prostitutas mientras desempeñaba responsabilidades anteriores en la agencia de inmigración. Banks se habría jactado de haberlo hecho en viajes a Colombia y Tailandia.

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