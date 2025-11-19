Más Información

"El Licenciado", uno de los presuntos líderes del CJNG en 4 regiones de Michoacán y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

Grupo Salinas acusa violación a sus derechos humanos ante nueva resolución de la Corte; condena "sesgo" de la ministra Batres

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Libertad de Javier Duarte en suspenso; testigos narran rebeldía y obstrucción de Javier Duarte en proceso penal

Ryan Wedding, de estrella olímpica a líder narco; EU lo vincula con el Cártel de Sinaloa

Departamento del Tesoro de EU y UIF anuncian sanciones contra 19 personas y empresas por narcotráfico, incluyen al exatleta Ryan Wedding

Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

Marcha de la Generación Z: Edson Andrade responde a acusaciones de Luisa Alcalde; "tengo que abandonar mi país", lamenta

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Detienen a policía en activo como presunto autor de triple homicidio y del asesinato de la pequeña Noelia Daylen en Oaxaca

El anunció este miércoles sus planes para ilegalizar la para eventos en vivo, como conciertos o partidos de fútbol, por encima del precio original.

Estas medidas reducirán en 37 libras (casi 42 euros) de media las entradas de reventa, lo que ahorrará a los aficionados colectivamente unos 112 millones de libras (cerca de 127 euros) anuales, indicó hoy el en un comunicado.

Con los planes del Ejecutivo laborista, la reventa de entradas por encima del precio original de la entrada más las tarifas "inevitables", incluidos los cargos por servicio, indicó el ministerio.

Las medidas se aplicarán a cualquier plataforma que revenda entradas en el Reino Unido y las empresas que infrinjan la normativa podrían estar sujetas a sanciones económicas de hasta el 10 % de su facturación global.

Además, se limitarán las tarifas de gastos de gestión que cobran las plataformas de reventa para evitar que se sobrepase el límite de precio y éstas tendrán la obligación legal de supervisar y hacer cumplir este tope.

El primer ministro británico, Keir Starmer. Foto: AFP/Archivo
El primer ministro británico, Keir Starmer. Foto: AFP/Archivo

También se prohibirá a las personas revender más entradas de las que tenían derecho a comprar en la venta inicial de entradas.

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, dijo en la nota que "durante demasiado tiempo, los revendedores de entradas han estafado a los fans, utilizando bots para comprar lotes de entradas y revenderlas a precios exorbitantes".

"Se han convertido en una industria paralela en los sitios de reventa, actuando sin consecuencias", agregó.

El anuncio del Gobierno británico se produce después de que más de cuarenta músicos, entre los que se encontraban estrellas como , Coldplay o Radiohead, enviasen la semana pasada una carta al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, para que tomase medidas contra la reventa de entradas y cumpliese con sus promesas electorales.

Starmer se pronunció este miércoles en una publicación de X y aseguró que estas medidas garantizarán que los británicos puedan comprar una entrada para un concierto o espectáculo "sin tener que pagar el sobreprecio del revendedor, dinero que muchas familias necesitan para la compra semanal o las facturas mensuales".

