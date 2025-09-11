Tras la serie de conciertos del cantante español Rels-B en el Palacio de los Deportes, se detuvo a un total de 41 personas por reventa de boletos y a una mujer por el robo de un celular a una de las asistentes al primer evento, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El cantante realizó una serie de 6 conciertos en la Ciudad de México, en los que se desplegó un operativo policiaco para salvaguardar la integridad de los asistentes.

Los efectivos de la SSC detectaron a 34 hombres y 7 mujeres, quienes al parecer ofrecían boletos en reventa, a precios superiores a los de la taquilla o incluso falsos.

Cabe mencionar que de los 41 presuntos revendedores 19 son menores de edad y 24 de los detenidos cuentan con antecedentes por la misma falta. Los detenidos fueron presentados ante un juez cívico, indicó la SSC.

Además se realizó la detención de una mujer de 19 años de edad que está acusada de haber robado el teléfono celular de una de las asistentes al primer concierto.

La mujer ya fue presentada ante un agente del Ministerio Público de la Ciudad de México.

