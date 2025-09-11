Más Información

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Cae operador financiero del CJNG en el AICM; lavaba dinero para "El Mencho" mediante propiedades y negocios

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Corte Suprema de Brasil declara a Bolsonaro culpable de intento golpista

Corte Suprema de Brasil declara a Bolsonaro culpable de intento golpista

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Dos mujeres provenientes de Sudamérica fueron arrestadas por policías de la Ciudad de México acusadas de en calles de la alcaldía Benito Juárez.

La detención de las dos extranjeras se dio gracias al trabajo de monitoreo de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, quienes detectaron a la pareja en actitud sospechosa.

El personal del C2 Sur dio aviso a patrulleros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados a la zona.

Lee también

Droga asegurada (11/09/2025). Foto: Especial
Droga asegurada (11/09/2025). Foto: Especial

Los efectivos se desplazaron al cruce de San Lorenzo y Nicolás San Juan, en la colonia Del Valle Sur, donde vieron a las mujeres que intercambiaban bolsas con aparente.

A las dos mujeres se les encontraron 20 bolsas con marihuana por lo que fueron detenidas.

Lee también

Se trata de una ciudadana peruana de 36 años de edad y una mujer ecuatoriana de 37, informó la SSC.

Ambas mujeres cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por , registrado este año.

Ya están a disposición de un agente del Ministerio Público capitalino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses