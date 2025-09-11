Dos mujeres provenientes de Sudamérica fueron arrestadas por policías de la Ciudad de México acusadas de posesión de marihuana en calles de la alcaldía Benito Juárez.

La detención de las dos extranjeras se dio gracias al trabajo de monitoreo de operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, quienes detectaron a la pareja en actitud sospechosa.

El personal del C2 Sur dio aviso a patrulleros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados a la zona.

Droga asegurada (11/09/2025). Foto: Especial

Los efectivos se desplazaron al cruce de San Lorenzo y Nicolás San Juan, en la colonia Del Valle Sur, donde vieron a las mujeres que intercambiaban bolsas con aparente droga por dinero.

A las dos mujeres se les encontraron 20 bolsas con marihuana por lo que fueron detenidas.

Se trata de una ciudadana peruana de 36 años de edad y una mujer ecuatoriana de 37, informó la SSC.

Ambas mujeres cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por delitos contra la salud, registrado este año.

Ya están a disposición de un agente del Ministerio Público capitalino.

