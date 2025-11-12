Una larga grieta recorre el muro exterior de la biblioteca de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli. De un momento a otro, muchos de los libros que allí había tuvieron que ser regalados por miedo a que el peso causara un daño mayor a nivel estructural. Aunque los alumnos de la escuela no están seguros de cuándo pasó exactamente, creen que fue hace un mes. El problema es que es sólo una pequeña muestra, la más reciente, de una situación que no es nueva y no es secreta.

Imagen del interior de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Ollin Yoliztli se encuentran en un estado deplorable, el jueves 6 de noviembre de 2025. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Los estudiantes cuentan que, tras el sismo de 2017, la escuela cerró por remodelación y, al volver, las condiciones eran mejores. Pero el confinamiento en 2020 catapultó la crisis que arrastran en el presente.

Con información de José Quezada

