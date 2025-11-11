En Madrid, España, cuatro recintos museísticos han dado posada a joyas arqueológicas y textiles mexicanas que emprendieron un viaje trasatlántico para dar pie a un gesto diplomático a fin de reparar las relaciones entre México y España y convertirse en la exposición más grande que ha mandado nuestro país para el disfrute del público español: La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, que desde finales de octubre se puede ver en la Casa de México en España, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Instituto Cervantes.

La curadora Karina Romero, de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explica en entrevista con EL UNIVERSAL que esta muestra fue una petición de la presidenta Claudia Sheinbaum para que fuera parte del Año de la Mujer Indígena.

“En las comunidades indígenas hay elementos que comparten no sólo entre culturas, sino a través del tiempo, y uno de estos es la visión de la dualidad, de los opuestos complementarios que están intrínsecamente vinculados. Esto es algo que vamos a encontrar desde las culturas más tempranas, como lo pueden ser los olmecas, hasta las cosmovisiones actuales. Justo de ahí viene el título de La mitad del mundo, que no es un planteamiento binario ni maniqueo, sino de una dualidad que no son exclusivos, es decir que todo tiene un elemento femenino y masculino”, dice Romero sobre el concepto detrás de la curaduría.

Aunque la curadora señala que se ha buscado mostrar a las diosas, guerreras y guardianas transmisoras de conocimiento en la exposición, reconoce que “sería tonto decir que están súper empoderadas y es parte de lo que esto busca: (mostrar) que ha habido una desigualdad, tanto de género como de raza a las mujeres indígenas”.

Joyas arqueológicas

La exposición se divide en cuatro partes: Ámbito divino, en la Casa de México en España; Ámbito humano, en el Museo Arqueológico Nacional; La señora Tz’ Aka Ab’ Ajaw, la ‘Reina Roja’ de Palenque, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, e Historias Tejidas, en el Instituto Cervantes.

Es en estos cuatro capítulos donde se presentan joyas arqueológicas y textiles contemporáneos.

En Ámbito divino se recorre desde Tlaltecutli hasta la Virgen de Guadalupe. La especialista quiso mostrar que en algunas representaciones el cuerpo femenino se puede entender como “un mapa sagrado y cómo el vientre de una embarazada se puede vincular con la cueva del origen de muchos mitos de la creación”, pero a la vez, cómo a partir de la Conquista las imágenes de vírgenes se fueron integrando en el imaginario de las poblaciones indígenas. De esta sección destacan piezas como la Coatlicue de Coxcatlán y la Mujer Escarificada de Tamtoc.

En Ámbito humano el enfoque es más social, va sobre la mujer indígena en el ámbito cotidiano. Ahí se abordan más las prácticas que se han hecho por asignación de género en la historia, como la maternidad, el cuidado del hogar, la educación de los hijos, etcétera. Sin embargo, Romero apunta que también se aborda la relevancia de la mujer como transmisoras de conocimientos, defensoras de la tierra, chamanas, curanderas y protectoras de patrimonio inmaterial.

“Creo que es importante mostrar su valía, no sólo por los roles tradicionalmente masculinos que puedan llegar a desempeñar, sino por su propia aportación en la cabeza de las familias, de este cuidado del ámbito privado, de los conocimientos y de las tradiciones. Es como un llamado a reflexionar. De ninguna manera es una historia. Si la de las mujeres en general no es una historia feliz y fácil por todas las limitaciones de género, las mujeres indígenas han sido objeto de mucha más opresión, y justo la idea es dirigir la mirada a estos valores, a sus grandes aportaciones y también a sus derechos”, declara Romero.

Esta sección es la más grande, alberga más de 200 piezas, entre las que se muestra La señora de Amajac y un huipil que es réplica al que se representó a La Malinche en el Lienzo de Tlaxcala, un códice del siglo XVI. Pero Romero considera que una de las piezas más importantes es una ofrenda funeraria que se descubrió en Colima, que data del año 400 a.C. y que por primera vez se muestra al público, pues estaba siendo investigada:

“Es una ofrenda funeraria que recrea una ceremonia comunitaria de parto. Es hermosísima, vemos a la partera, a la mujer que está dando a luz, al que posiblemente sea el padre de la criatura, y a mujeres alrededor como encantos o plegarias. Es sumamente interesante, no sólo por la novedad de la pieza, sino que al parecer este es un tipo de ritual que todavía se lleva a cabo en algunas comunidades de Colima. (...) A una mujer la enterraron boca abajo a la altura de la cabeza estaba esto, que es una olla con todas las figurillas adentro. Esto hace suponer que esta mujer falleció durante el parto”.

En La señora Tz’ Aka Ab’ Ajaw, la ‘Reina Roja’ de Palenque se muestra el ajuar funerario de esta mujer de la nobleza, acompañada de representaciones póstumas. La curadora destaca que por primera vez se presenta a esta figura sin enfocarse en Pakal, gobernante del siglo VII de Palenque, y su pareja.

El textil es uno de los hilos conductores que unen a estas cuatro muestras y que es el protagonista en Historias Tejidas, donde más allá de la artesanía y los hilos, las piezas fueron elegidas bajo el foco de cómo estas técnicas funcionan para contar historias y los hilos y prendas son el medio: “Más allá de ser prendas de vestir, las tejedoras plasman en éstos sus historias, su cosmovisión, sus mitos de la creación, a veces historias personales, a veces personajes míticos y demás”.

Reto logístico

Un total de 435 piezas arqueológicas y textiles han cruzado el océano para presentarse en España. “Ha sido un poco a contrarreloj, sobre todo en el sentido de que querían que fuera algo que se hiciera este mismo Año de la mujer indígena”, comenta Romero sobre el reto que fue hacer que La mitad del mundo. La mujer en el México indígena fuera una realidad. Tan sólo, la mayoría de las piezas viajaron a inicios de octubre, mismo mes en el que se inauguraron todas las exposiciones.

Luego de que Sheinbaum inaugurara las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología en enero de este año y pidiera realizar la muestra, la aventura comenzó en febrero, cuando nació la propuesta curatorial y comenzó a hacerse la selección de piezas de 25 acervos distintos: “No es sólo el número de piezas, sino que hay que ir a buscar piezas a Coahuila, pero también a Cancún, a Veracruz y a diferentes partes del país. No es sólo irles a buscar, hay que hacer todas las negociaciones con los museos, hacer el embalaje, los traslados, garantizar la seguridad”, cuenta Romero, quien a ojo de buen cubero considera que trabajó con entre 8 y 10 comisarios, pero que esa cifra está lejos de dar el total de personas involucradas en las gestiones en áreas administrativas, jurídicas, diplomáticas, diseño y más.

“Fue una labor titánica, pero gracias a la experiencia y conocimiento se pudo llevar a cabo. Los equipos españoles también apoyaron muchísimo a la hora del montaje, producción de museografía y demás”, añade Romero.

El viaje no ha terminado, aún falta inaugurar una parte de la muestra que está en el Museo Arqueológico Nacional, que se realizará hasta el 2 de diciembre “por cuestiones logísticas de España”.

Además falta concretar el proyecto para editar un catálogo. Romero tiene esperanza de que, después de todo el esfuerzo que implicó hacer La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, también se pueda presentar en México.