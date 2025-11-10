Claudia Sheinbaum reiteró que regalará su boleto para la inauguración del Mundial 2026 a una joven mexicana

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantiene fiel a su postura de obsequiar su boleto de entrada al juego inaugural de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, a celebrarse en el Estadio Ciudad de México, nombrado así para la justa mundialista.

Hace unas semanas la mandataria había dado a conocer esta decisión, misma que reiteró durante la presentación de la Copa del Mundo la mañana del lunes en el Complejo Cultural de Los Pinos en la capital mexicana. Al cuestionársele sobre la posibilidad de dar un discurso a nivel mundial previo al encuentro que disputará la Selección Mexicana, Sheinbaum aclaró que ni siquiera está en sus planes acudir al partido.

Lee también Claudia Sheinbaum pide que la Selección Mexicana piense siempre en la grandeza de su país durante el Mundial 2026

“Tomé una decisión: en la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña o una joven que no tiene la oportunidad de ver la inauguración y que sea amante del futbol. Estamos definiendo como la vamos a elegir, pero ese boleto que me dieron, el 0001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el futbol”, explicó Sheinbaum.

Al finalizar la presentación de la Copa Mundial, la mandataria volvió a ser cuestionada por un pequeño sector de la prensa sobre su asistencia al juego inaugural el próximo 11 de junio del 2026. Fiel a su estilo, la Presidenta sonrío sin dar más detalle, por lo que su presencia en el Coloso de Santa Úrsula se mantiene como una incógnita, aunque afirmó que estará apoyando en todo momento al Tricolor.

Lee también Christian Martinoli tunde a la Selección Mexicana: "Es la peor generación de todas"

Si bien, la presencia de los jefes de Estado no es una obligación en el partido inaugural de la Copa del Mundo, históricamente así ha ocurrido desde la aparición de Benito Mussolini en la edición de 1934, celebrada en una Italia que estaba invadida de propaganda fascista.