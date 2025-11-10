La Selección Mexicana de futbol tiene una especial encomienda en la próxima Copa Mundial de la FIFA que se celebrará, de manera simultánea, en los tres países que conforman Norteamérica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo una especial petición para el conjunto que dirigirá Javier Aguirre el próximo verano.

El Tricolor viene de su peor actuación en Copa del Mundo en lo que va del siglo, por lo que en lo deportivo ya hay una presión sobre el Vasco y sus dirigidos.

Ahora, la mandataria le externó una puntual solicitud en el marco de la presentación de la Copa Mundial 2026 que se realizó en el Complejo Cultural de Los Pinos, en la capital mexicana.

“Primero desearles mucha suerte, siempre, y segundo, que cuando salgan a la cancha piensen en el gran país que representan. México es un país extraordinario con un pueblo excepcional”, apuntó la presidenta de México.

“Que cada que toquen la cancha piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos. En la cancha representan, no solamente a su persona o a la selección per se, sino a un país. La mejor de las suertes y que siempre piensen en México”, añadió Sheinbaum Pardo.

Históricamente el Tricolor ha sufrido para trascender en la Copa del Mundo. Entre 1994 y 2018, sumaron siete derrotas consecutivas en octavos de final y para Qatar 2022 ni siquiera lograron avanzar a la fase de eliminación.

Con esta histórica y pesada losa sobre sí mismos, los futbolistas que tengan el honor de representar a nuestro país en 2026 deberán aludir a la pasión y entrega que sus compatriotas impregnen en sus partidos para conseguir un resultado histórico para una nación enteramente apasionada por el futbol.