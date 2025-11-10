Mundial 2026: FIFA confirma al estadio Banorte como sede pese al ruido proveniente de Estados Unidos

México se mantiene firme como sede del partido inaugural de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Durante la presentación oficial, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que el 11 de junio del 2026 dará inicio el campeonato en la cancha del estadio Ciudad de México (Banorte), anteriormente conocido como Azteca.

La FIFA apeló a la historia que México tiene como sede de dos Mundiales y que está a punto de convertirse en el único país en fungir como sede de tres ediciones distintas de la justa.

Desde la designación de Norteamérica como sede en 2018, se supo que el Coloso de Santa Úrsula sería el recinto ideal para el pitazo inicial del torneo, así lo dio a conocer Jurgen Mainka, director general de la FIFA en México.

