Más Información

Christian Martinoli tunde a la Selección Mexicana: "Es la peor generación de todas"

Christian Martinoli tunde a la Selección Mexicana: "Es la peor generación de todas"

Christian Martinoli y Luis García Luis García narrarán 32 partidos de la Copa del Mundo de 2026

Christian Martinoli y Luis García Luis García narrarán 32 partidos de la Copa del Mundo de 2026

Liga MX Femenil: Definidos días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Liga MX Femenil: Definidos días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Claudia Sheinbaum pide que la Selección Mexicana piense siempre en la grandeza de su país durante el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum pide que la Selección Mexicana piense siempre en la grandeza de su país durante el Mundial 2026

Liga MX: Quedan confirmados días y horarios de los duelos del Play-In del Apertura 2025

Liga MX: Quedan confirmados días y horarios de los duelos del Play-In del Apertura 2025

A lo largo de siete Copas del Mundo, Christian Martinoli ha sido testigo privilegiado de los altibajos de la , un combinado que, para la próxima edición en 2026, no vive su mejor momento.

El narrador estelar de TV Azteca, quien se ha convertido, con su estilo crítico, en una voz fuerte sobre la actualidad del equipo de Javier Aguirre, fue sincero y, a unos meses del torneo de la FIFA, lanzó una fuerte crítica.

Lee También

Martinoli, quien junto a Luis García estará dando cobertura al Mundial, derribó las altas expectativas del Tricolor, asegurando que, en todo su tiempo en los medios de comunicación, el actual equipo es el peor que ha visto.

“Yo estoy haciendo mundiales desde el 98 y esta es la peor generación de todas, pero juega de local. Seguramente pondrán partidos al mediodía y eso va a pesar para que se motiven con la afición. Yo considero que México está para los mejores 16, máximo. No está para ser un top ten; han tenido mejores generaciones y no se ha podido trascender. Es lo que pienso”, mencionó.

Lee También

El histórico narrador, quien también fue parte de los alumnos de José Ramón Fernández, aprovechó la oportunidad y habló sobre la situación de la portería de México. Señaló que, al no estar en su mejor momento, algunos guardametas han cedido paso a Guillermo Ochoa.

“Veo nervioso a Malagón a unos meses del Mundial. Pensaría que es el titular, pero hay mucha presión mediática con Ochoa. Él quiere su sexto y es muy querido por las marcas. Yo apostaría por una renovación y que, en caso de emergencia, esté Ochoa”, sentenció.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS