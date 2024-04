Andrés Oppenheimer, el periodista al que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "facho, facho, facho", es ganador del premio Pulitzer, considerado "uno de los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes", autor de best seller y un hombre que a lo largo de su carrera ha entrevistado a figuras como el expresidente estadounidense Barack Obama o el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que el periodista que entrevistó al presidente argentino Javier Milei "es pero facho, facho, facho. Entonces lo entrampó; o sea, siento yo, porque iban con ese propósito”, dijo López Obrador, quien aseguró que con Oppenheimer “hay antipatía recíproca”. En diferentes columnas, el periodista ha sido un gran crítico de la presidencia del mexicano, de quien dice tiene una "peligrosa obsesión con la historia" que le impide mirar al presente y al futuro.

En la entrevista, que se difundió este domingo, aunque ya se habían adelantado extractos la semana pasada, Milei llamó "ignorante" a López Obrador y dijo que es "un halago que hable mal de mí".

Oppenheimer cuestionó a Milei sobre Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y sobre si tiene "esperanzas" de que ella se distancie, en caso de ganar las presidenciales de junio, de las políticas de López Obrador. Milei respondió que "no tengo por qué tener esperanzas de nada" y dijo que "es problema de los mexicanos" si eligen un presidente socialista, a la vez que acusó nuevamente al socialismo de ser "generador de pobreza".

López Obrador insistió en llamar a Milei "facho conservador" como ya le dijo desde antes de que el argentino asumiera la presidencia, en diciembre pasado, por criticar al papa Francisco.

Oppenheimer es, según su propia biografía en www.andresoppenheimer.com, un periodista con décadas de trayectoria. Maestro en periodismo por la Universidad de Columbia, fue jefe de corresponsales para el diario The Miami Herald y fue desplegado en México, Colombia y en Centroamérica. Antes trabajó para la agencia The Associated Press. Sus colaboraciones incluyen medios como The New York Times, The Washington Post, The New Republic, CBS News y la cadena británica BBC.

En 1987 ganó el Pulitzer junto con el equipo del Miami Herald con el que destaparon el escándalo de los contras iraníes, conocido también como "Irangate", y en el que altos cargos del gobierno de Estados Unidos facilitaron armas a Irán, a pesar del embargo armamentista, a para financiar a grupos armados conocidos como contras, con la idea de derrotar al gobierno sandinista en Nicaragua tras el triunfo de la Revolución Sandinista de 1979. Eran los años del presidente republicano Ronald Reagan.

Oppenheimer ha sido acreedor además del premio Ortega y Gasset que otorga el periódico El País de España (1993), y del premio Rey de España que conceden la agencia EFE y el Rey de España (2001). Ganó el premio Maria Moors Cabot de la Universidad de Columbia, en 1998, y el Overseas Press Club Award del Overseas Press Club de Washington D.C. en 2002. Asimismo, obtuvo el Emmy Suncoast de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de Estados Unidos en 2005.

Nacido en Argentina, Oppenheimer entrevistó a Obama, al también expresidente estadounidense Donald Trump, a Chávez, al actual presidente nicaragüense Daniel Ortega, al millonario Bill Gates, entre otros.

La revista Foreign Policy en Español lo describe como "uno de los 50 intelectuales latinoamericanos más influyentes" y además de su programa en CNN publica una columna, "El Informe Oppenheimer", que se publica en más de 50 periódicos, incluidos The Miami Herald, La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile y El Comercio de Perú.





