¿Qué saber sobre el cierre parcial del gobierno en EU y por qué se prevé que dure menos?

El cierre parcial del gobierno que comenzó en Estados Unidos el sábado es muy diferente del cierre récord del otoño pasado y se debe principalmente a que el bloqueo puede no durar mucho tiempo.

La Cámara de Representantes intentará aprobar rápidamente la legislación de financiación cuando los legisladores regresen el lunes, lo que pondría fin al cierre. El Congreso ya ha aprobado la mitad de los proyectos de ley de financiación de este año, lo que garantiza que varias agencias y programas federales importantes sigan funcionando hasta septiembre. Los programas de asistencia nutricional, por ejemplo, no deberían verse afectados.

La financiación del Pentágono y de agencias como los departamentos de Seguridad Nacional y Transporte se suspenderá, al menos temporalmente. Las funciones esenciales continuarán, pero los trabajadores podrían quedar sin sueldo si el impasse se prolonga. Algunos podrían ser suspendidos temporalmente.

¿Por qué hay otro cierre de gobierno en EU?

El proceso de financiación gubernamental se había desarrollado sin contratiempos, con legisladores clave de la Cámara de Representantes y el Senado alcanzando un acuerdo bipartidista. Pero la muerte a tiros este mes de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, a manos de agentes federales en Minneapolis, cambió la dinámica.

Los demócratas, indignados por el asesinato de Pretti, exigieron que uno de los seis proyectos de ley de financiación restantes, para el DHS y sus agencias asociadas, se eliminara del paquete aprobado por la Cámara de Representantes. Afirmaron que el proyecto de ley debe incluir cambios en la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo un código de conducta para los agentes federales y la obligación de que los agentes muestren su identificación.

Ansioso por evitar otro cierre, la Casa Blanca del presidente Donald Trump llegó a un acuerdo con los demócratas para financiar temporalmente al DHS en los niveles actuales durante dos semanas mientras se desarrollan las negociaciones.

El Senado aprobó el paquete de financiación de cinco proyectos de ley el viernes, pero debe ser aprobado nuevamente por la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley. La Cámara no volverá a reunirse hasta el lunes, lo que garantiza que la financiación caduque para ciertos sectores del gobierno, al menos temporalmente.

¿Ha habido cierres breves o de fin de semana anteriormente?

Sí, y normalmente los efectos no fueron muy visibles para quienes esperaban utilizar los servicios gubernamentales.

Hubo un par de estos en la primera administración de Trump.

En enero de 2018, una disputa sobre las protecciones migratorias resultó en un cierre de fin de semana. Algunos empleados federales fueron suspendidos o trabajaron sin sueldo. Beneficios como el Seguro Social y Medicare se mantuvieron sin interrupciones; muchas personas no se percataron del cierre y las oficinas federales reabrieron el lunes siguiente tras alcanzarse un acuerdo.

En febrero de 2018, el cierre más breve de la historia de Estados Unidos duró aproximadamente nueve horas, durante la noche, y la mayoría de la gente no notó ningún impacto. Si bien las agencias técnicamente cerraron tras agotar los fondos, fue tan breve que no se enviaron todos los avisos de suspensión temporal de empleo y no se cerró ningún establecimiento durante el horario laboral.

¿Qué financiación se ve afectada?

La falta de financiación afecta al Pentágono y a agencias como el Departamento de Transporte y el DHS, que incluye la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Los expertos han afirmado que FEMA debería contar con fondos suficientes para responder a la enorme tormenta invernal que aún afecta amplias zonas del país. FEMA contaría con un fondo de entre 7 y 8 mil millones de dólares para las labores de respuesta y recuperación ante desastres y el personal que trabaja en ellas. Un cierre prolongado podría aumentar la presión sobre dicho fondo, especialmente si FEMA debe responder a nuevos desastres.

Otras operaciones de FEMA, como la capacidad de emitir o renovar pólizas del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, se pausarían, como lo hicieron durante el cierre de 43 días del año pasado.

Ese cierre afectó al público viajero a medida que aumentaban las demoras y cancelaciones, y ahora existe el riesgo de nuevas interrupciones en los viajes aéreos: uno de los proyectos de ley de gastos que esperan la aprobación de la Cámara de Representantes cubre el Departamento de Transporte, que es responsable del sistema de control de tráfico aéreo y su fuerza laboral.

Los controladores de tráfico aéreo seguirían presentándose a trabajar, pero lo harían sin remuneración hasta que se apruebe un proyecto de ley de financiación.

¿Se verán afectados SNAP y otros programas de asistencia alimentaria?

No. Esto representa un cambio importante con respecto al cierre de otoño, cuando muchas personas tuvieron que lidiar con poca o ninguna asistencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante las últimas semanas del cierre gubernamental. El proyecto de ley para poner fin a dicho cierre financió al Departamento de Agricultura y los programas que administra durante el resto del año presupuestario, que finaliza el 30 de septiembre.

Eso significa que los beneficios completos del SNAP continuarán vigentes. El programa federal de alimentos atiende a unos 42 millones de personas, aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses, en hogares de bajos ingresos. Reciben un promedio de unos 190 dólares mensuales por persona.

Otro programa clave, financiado en su totalidad este año, es el programa federal de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños, conocido como WIC. Este programa ofrece a mujeres embarazadas y niños pequeños alimentación saludable y asesoramiento nutricional.

