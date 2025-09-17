Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles como “organización terrorista de gran importancia” al movimiento de extrema izquierda Antifa. ¿De qué va este grupo?

Antifa, cuyo nombre es una abreviatura de “antifascistas”, es una red muy descentralizada en Estados Unidos que aglutina activistas que se definen como anarquistas, anticapitalistas o comunistas, y al que Donald Trump ha acusado en numerosas ocasiones de incitar la violencia, incluyendo los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd en 2020 en su primer mandato.

El movimiento no tiene líder oficial o una sede central. Las posiciones de este grupo son difíciles de definir, aunque se declaran antifascistas, antirracistas, anticapitalistas… Por lo general, expresan apoyo a las comunidades más oprimidas y participan en protestas contra las corporaciones y élites.

Lee también "Presta atención, deja el iPad": regañan a piloto de avión comercial por volar cerca del Air Force One

Scott Crow, un exorganizador de Antifa, dijo, en declaraciones que citó la cadena estadounidense CNN, que los “ideales radicales” promovidos por antifa están empezando a ser adoptados por los liberales. “Nunca habrían mirado (esos ideales) antes, porque nos veían como el enemigo tanto como a los derechistas”. Sin embargo, los Antifa no se identifican con la plataforma demócrata.

Antifa es un movimiento por demás polémico, cuyas protestas están marcadas por la violencia, incluyendo daños a la propiedad y uso de bombas molotov.

🚨 "I am pleased to inform our many U.S.A. Patriots that I am designating ANTIFA, A SICK, DANGEROUS, RADICAL LEFT DISASTER, AS A MAJOR TERRORIST ORGANIZATION..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/irLHCkrX1n — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Según dijo Crow a CNN, para los antifa la violencia es “un medio de defensa propia”.

“Hay un lugar para la violencia. ¿Es ese el mundo en el que queremos vivir? No. ¿Es el mundo en el que queremos habitar? No. ¿Es el mundo que queremos crear? No. ¿Pero nos opondremos? Sí”, dijo Crow.

Lee también Suspenden indefinidamente show de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk

Brian Levin, director del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo en la Universidad Estatal de California, en San Bernardino, señaló a CNN que los activistas justifican la violencia alegando que “las elites están controlando al gobierno y los medios de comunicación. Por lo tanto, deben hacer una declaración en contra de las personas que consideran racistas”.

El equipo de Trump han calificado ya en varias ocasiones a Antifa de "organización terrorista", aunque expertos y funcionarios subrayan la dificultad legal de sancionar a un colectivo tan descentralizado.

El propio Trump, el vicepresidente JD Vance y otros miembros del gabinete han señalado al "extremismo de izquierda" como parcialmente responsable del asesinato del activista e influencer Charlie Kirk, el pasado 10 de septiembre en un campus universitario de Utah.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm