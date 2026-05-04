Nueva York. El Washington Post ganó el lunes el Premio Pulitzer en la categoría de servicio público por examinar los amplios y accidentados recortes y cambios del gobierno del presidente Donald Trump en las agencias federales, y The Associated Press obtuvo el premio en la categoría de reportaje internacional por una serie sobre vigilancia masiva y su impacto.

La cobertura del Post arrojó luz sobre los detalles vertiginosos y a veces opacos del impulso de Trump por remodelar el gobierno nacional, y los jueces atribuyeron al Post el mérito de detallar lo que los cambios significaban para la población estadounidense.

Los Pulitzer son considerados los premios de periodismo más prestigiosos del país, y llegan en un año difícil para medios como el Post. El periódico recortó a un tercio de su personal en invierno pasado.

Lee también Juez federal bloquea nuevas restricciones del Pentágono a la prensa; fallo señala que medidas vulneran la Constitución

A lo largo de tres años, miles de páginas de documentos y numerosas entrevistas, el proyecto de la AP encontró que empresas estadounidenses ayudan a sentar las bases del sistema del gobierno chino para monitorear y vigilar a sus ciudadanos.

Otras historias incluyeron un vistazo a cómo, a través de administraciones presidenciales, Washington permitió que las empresas tecnológicas y Beijing eludieran regulaciones destinadas a impedir que China accediera a ciertos materiales, como chips avanzados de computadora.

Reuters ganó el premio en la categoría de reportaje nacional. Su trabajo examinó cómo Trump ha utilizado al gobierno federal y la influencia de sus partidarios para ampliar la autoridad presidencial y tratar de castigar a sus adversarios, señalaron los jueces del premio.

El presidente de EU, Donald Trump, durante un evento en la Casa Blanca. Foto: AFP

Fue uno de dos premios para Reuters. Su reportaje sobre el gigante de las redes sociales Meta ganó un premio en la categoría recientemente reactivada de cobertura de fuente.

La cobertura del periódico Minnesota Star Tribune sobre el tiroteo del año pasado en una escuela católica de Minneapolis obtuvo el lunes el Premio Pulitzer en la categoría de noticias de última hora.

Los jueces elogiaron la “exhaustividad y compasión” con que el periódico reportó sobre la matanza ocurrida en su ciudad. Dos niños murieron y más de una docena de otras personas resultaron heridas cuando el agresor abrió fuego durante la primera misa del año académico en la escuela. Posteriormente, el agresor fue hallado muerto por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.

Ganadores del Pulitzer se anuncian una semana después de ataque en cena de prensa

El anuncio de los Pulitzer, realizado por transmisión en vivo y por lo general seguido por una cena más adelante en el año, se produjo poco más de una semana después que un hombre armado irrumpiera en un punto de control de seguridad e intercambiara disparos con agentes del Servicio Secreto fuera de otro gran evento para periodistas estadounidenses, la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington. El hombre ahora está acusado de intentar asesinar a Trump, quien asistía al evento por primera vez como presidente.

Los premios Pulitzer de periodismo son para trabajos realizados en 2025 por sitios de noticias, periódicos, revistas y servicios de noticias por cable de Estados Unidos en texto, foto y audio. El video y los gráficos pueden ser parte de un paquete de candidatura. Los sitios web de estaciones de televisión y radio también son elegibles, si sus candidaturas se centran en material escrito.

Lee también Periodistas de ProPublica realizan huelga; exigen protección frente a la IA

Por separado, los premios del lunes también honraron libros, música y teatro.

Los Premios Pulitzer fueron establecidos en el testamento del editor de periódicos Joseph Pulitzer y se otorgaron por primera vez en 1917. Los ganadores reciben 15 mil dólares, y el prestigioso premio de servicio público otorga una medalla de oro.

Las decisiones las toma la Junta del Pulitzer, con sede en la Universidad de Columbia en Nueva York. La editora ejecutiva de The Associated Press, Julie Pace, está entre los nuevos miembros de la junta.

desa