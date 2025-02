El presidente estadounidense Donald Trump dijo que no considera esencial que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, esté presente en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

"No creo que sea muy importante que esté en las reuniones", dijo Trump en una entrevista con Fox Radio. "Ha estado ahí durante tres años. Él hace que sea muy difícil hacer tratos", añadió.

Trump también dijo este viernes que Ucrania no tiene "ninguna carta" en mano en potenciales negociaciones para poner fin a la guerra en su país, tras ser invadido por Rusia.

"He tenido muy buenas conversaciones con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe", dijo Trump en una reunión de gobernadores estadounidenses en la Casa Blanca.

