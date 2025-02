Washington.— Una juez estadounidense rechazó ayer una petición para bloquear temporalmente a Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) su competencia para despedir empleados federales y su acceso a datos de los contribuyentes.

Catorce estados gobernados por demócratas presentaron una demanda la semana pasada impugnando la autoridad de Musk; sin embargo, la jueza de distrito Tanya Chutkan denegó su petición, aunque sin pronunciarse sobre el fondo del caso.

Estos estados argumentan que los amplios poderes otorgados al magnate tecnológico, dueño de la red social X, violan las secciones de la Constitución relacionadas con los nombramientos de funcionarios.

Solicitaban a la jueza que le impidiera acceder a los datos de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), de los departamentos de Educación, Trabajo, Salud, Energía, Transportes y Comercio, o despedir a los empleados de esas entidades públicas.

“Los demandantes legítimamente cuestionan lo que parece ser la autoridad sin control de un individuo no elegido y de una entidad que no fue creada por el Congreso y sobre la cual este no tiene supervisión”, subrayó sin embargo la jueza Chutkan.

La decisión de la jueza Chutkan se trata de un nuevo éxito provisional para el gobierno de Trump, cuyas numerosas órdenes ejecutivas ya han sido objeto de múltiples recursos legales, muchos de los cuales tuvieron éxito.

El lunes, un juez federal rechazó un amparo similar para prohibir que la dependencia de Musk accediera a los datos del Departamento de Educación. Y la semana pasada, una corte restableció el plan de la administración Trump que instaba a los funcionarios a dimitir.

Creado por un decreto presidencial de Trump el 20 de enero, día de su investidura, DOGE tiene como misión “modernizar la tecnología y los softwares federales para maximizar la eficacia y la productividad del gobierno”.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó durante la diligencia que Musk no dirige el DOGE, aunque parece ser su principal responsable. El DOGE “está separado de la Casa Blanca”, declaró Joshua Fisher, director de la Oficina de Administración de la sede de la presidencia estadounidense.

“Musk es empleado por la Oficina de la Casa Blanca. No es un trabajador de DOGE” y “no es el administrador” de esa dependencia, aseguró.

Trump apuntó después en una declaración ante la prensa que no importa el cargo oficial que tenga.

“Elon para mí es un patriota. Le puedes llamar empleado, le puedes llamar asesor o lo que quieras, pero es un patriota”, dijo desde Mar-a-Lago, Florida, en el marco de un acto de firma de órdenes ejecutivas, celebrando “el fraude” que el DOGE dice haber encontrado en este tiempo.

En una entrevista con Fox News junto a Musk, Trump dijo que no van a tocar la seguridad social ni Medicare, pero que si los “migrantes ilegales usan el sistema, los sacaremos”. Añadió que parte del papel de Musk y de DOGE en el gobierno federal es implementar órdenes ejecutivas.

“Cuando firmas estas órdenes ejecutivas, muchas de ellas no se cumplen, y tal vez las más importantes. Y él tomaba esa orden ejecutiva que yo había firmado y hacía que esas personas fueran a la agencia que fuera (...) Y algún tipo que tal vez no quería hacerlo, de repente, lo firmaba”, le dijo Trump a Sean Hannity de Fox News.

Trump rechazó, a la vez, que Musk tenga algún “conflicto de interés. Es una buena persona”.

Hannity le pidió a Musk que confirmara que “nadie en DOGE recibe un centavo”. “Bueno, en realidad, algunas personas son empleados federales”, dijo Musk. “Pero es justo decir que los ingenieros de software de DOGE podrían estar ganando millones de dólares al año en lugar de ganar una pequeña fracción de eso como empleados federales”.

Musk también adelantó que SpaceX planea lanzar una misión en cuatro semanas para traer a casa a dos astronautas de la NASA que han estado varados en la Estación Espacial Internacional desde que su nave espacial Boeing tuvo problemas en junio. “¿Cuándo lo lanzarán?”, le preguntó Trump a Musk en la entrevista grabada. “Creo que tomará alrededor de cuatro semanas recuperarlos”, dijo Musk.

Despiden a fiscales de la era Biden

Mientras Trump aseguró que ordenó el despido de los fiscales nombrados por su predecesor, Joe Biden, que aún estén en el cargo.

“Durante los últimos cuatro años, el Departamento de Justicia ha sido politizado como nunca antes. (...) Por lo tanto, he ordenado el cese de TODOS los fiscales estadounidenses de la ‘era Biden’ que quedan”, dijo el mandatario republicano en su plataforma Truth Social. “Debemos ‘limpiar la casa’ INMEDIATAMENTE, y restaurar la confianza”, agregó. “La Edad de Oro de Estados Unidos debe tener un Sistema de Justicia justo: ¡ESTO COMIENZA HOY!”.

AP seguirá restringida

También ayer, Trump dijo que continuará restringiendo el acceso de The Associated Press a sus eventos y conferencias de prensa hasta que la agencia de noticias cambie su estilo para nombrar el golfo de México en sus noticias.

Reconoció que la medida era una represalia presidencial contra la política editorial de la agencia de noticias. “Vamos a mantenerlos fuera hasta que acepten que es el golfo de América”, dijo Trump en una conferencia en Mar-a-Lago.