Washington.— Nancy Pelosi, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció ayer su decisión de retirarse de la vida política, a los 85 años de edad.

“No buscaré la reelección al Congreso” en las legislativas de 2026, dijo en un video la demócrata, considerada la política más influyente del Congreso, donde ha sido representante desde hace 38 años y presidenta de la Cámara de Representantes en dos periodos (2007-2011 y 2019-2023).

Conocida por su habilidad para agrupar las distintas facciones demócratas, Pelosi fue una figura esencial durante la presidencia de Barack Obama, con el que consiguió aprobar una ley de sanidad pública conocida como Obamacare.

La llegada al poder del republicano Donald Trump la transformó en una política agresiva que enfrentó en todos los ámbitos al mandatario republicano. Pelosi dirigió dos intentos fallidos de destitución contra Trump y en 2020 causó sensación cuando rompió en directo las hojas del discurso del presidente, al término de su alocución sobre el Estado de la Nación.

Trump afirmó que Pelosi “hace un gran servicio al país con su retirada”. La calificó de “mujer diabólica que hizo un mal trabajo, que le costó al país mucho en daños y en reputación. Pienso que era terrible”.

En cambio, el liderazgo demócrata sólo tuvo elogios para Pelosi, nieta de inmigrantes italianos, madre de cinco hijos y quien fue elegida para el Congreso a los 47 años y ya no abandonó la política hasta su retiro.

“Durante casi cuatro décadas, Nancy Pelosi ha servido al pueblo estadounidense y ha trabajado para hacer que nuestro país sea mejor. Nadie fue más hábil para unir a las personas y lograr que se aprobara la legislación, y siempre estaré agradecido por su apoyo a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio”, escribió el expresidente Obama en X.

El exmandatario Joe Biden llamó a Pelosi “la mejor presidenta de la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos”.

La exvicepresidenta Kamala Harris destacó la “tenacidad, convicción y legado” de Pelosi y le agradeció su “amistad” y su “servicio”.

Pelosi, quien llamó a Trump “criatura horrible” y “lo peor que hay en la faz de la Tierra”, se retira en plena mutación del Partido Demócrata, cuyas figuras ascendentes, como la representante latina Alexandria Ocasio-Cortez, o el recién elegido alcalde de Nueva York, Zoh- ran Mamdani, profesan una ideología mucho más izquierdista.

Su decisión se produce después de que Paul Pelosi, su esposo por más de seis décadas, resultara gravemente herido hace tres años cuando un intruso entró a su casa, buscándola a ella, y golpeó a Paul en la cabeza con un martillo. Él sigue en recuperación.