Bogotá.— Los cuatro niños indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva amazónica colombiana se recuperan en un hospital de Bogotá, mientras su padre reclama al gobierno utilizar a sus hijos para “sacarse fotos” y exige respeto a los principios de la comunidad indígena.

La televisión pública colombiana transmitió ayer un video del momento del hallazgo de los cuatro niños indígenas.

“Recibí a la niña [Lesly] en mis brazos, diciendo ella: ‘Tengo hambre’”, relató Nicolás Ordóñez Gomes, uno de los integrantes del equipo de búsqueda, durante una entrevista televisada en vivo por la pública RTVC.

“Fuimos a ver al niño y estaba acostadito. Se levantó y dijo él, muy consciente: ‘Mi mamá se murió’”, agregó. En imágenes filmadas con un teléfono móvil aparecen los menores de la comunidad huitoto bastante demacrados, el más pequeño en brazos de uno de sus salvadores. Todos están muy delgados.

Los rescatistas, miembros de la guardia indígena, cantan, fuman tabaco (planta sagrada entre los nativos) y dan gracias con alegría: “Dios nunca nos falla cuando uno lo pide con realidad (...) la fe nos ha puesto en el camino que lo queríamos”, dice otro rescatista indígena.

La bebé Cristin, que cumplió su primer año de vida en medio de la espesura, aparece en brazos de uno de los guardias indígenas que junto a militares participaron en la búsqueda entre la jungla.

Los otros tres enflaquecidos menores, Lesly (13 años), Soleiny (9) y Tien Noriel (5), se juntan para quedar flanqueados por otros rescatistas, uno de ellos fumando un cigarro. Las imágenes difundidas por el Sistema de Medios Públicos de Colombia también muestran a los niños recostados y recibiendo “suero” para rehidratarlos a cucharaditas dadas por militares.

“Estamos entregando los niños a la fuerza armada colombiana. Les hemos encontrado a cuatro kilómetros y medio” del sitio en el que la aeronave se accidentó el 1 de mayo, se escucha.

Manuel Ranoque, padre de los cuatro niños, lamentó la forma como han usado a sus hijos: “Totalmente estoy en desacuerdo con eso. ¿Cómo que van a coger a mis hijos como objeto de burla”. Se quejó en particular del presidente Gustavo Petro, quien el sábado visitó el hospital donde están internados los menores y se tomaron fotos. Petro, dijo: “Quedó de hablar conmigo y me dejó esperando. No entiendo”.

El hombre aseguró que está amenazado por el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Esa fue la razón por la que la familia huyó dul departamento de Puerto Sábalo-Los Monos, en el departamento de Caquetá. Sin embargo, la avioneta donde viajaban la madre con los cuatro niños se estrelló.

Lesly, la mayor de los hermanos, le contó a Ranoque que su madre “estuvo cuatro días viva” y que antes de perder la vida les pidió a sus hijos que se fueran de ahí y que buscaran a su padre, que seguro los buscaría a ellos.

Aunque la operación de rescate de los niños terminó, soldados siguen buscando a Wilson, un perro rastreador que fue clave en el hallazgo de pistas de los menores en medio de la selva, pero que se extravió.