Ginebra.- Una veintena de ONG con operaciones a nivel internacional pidieron dar prioridad al alto el fuego y al suministro por vía terrestre de la ayuda humanitaria para Gaza, frente a las iniciativas de varios gobiernos de lanzar suministros desde el aire o de llevarlos a través de un corredor marítimo.

"Los Estados no pueden esconderse tras los lanzamientos aéreos y corredores marítimos para crear la ilusión de que están respondiendo adecuadamente a las necesidades en Gaza", dijeron en una carta abierta las organizaciones, entre las que se encuentran Médicos del Mundo, Oxfam y Amnistía Internacional.

Según las organizaciones civiles, algunos de los países que están ocupados en esas alternativas son los mismos que proporcionan armamento a Israel.

Por ello, les reclamaron no utilizar la ayuda humanitaria "para eludir sus responsabilidades y obligaciones" según el derecho internacional.

Asimismo, enfatizaron que la vía más eficaz para transportar ayuda al territorio palestino es la terrestre.

Lee también Bombardeos israelíes dejan al menos 88 muertos en Gaza en últimas 24 horas

Ayuda humanitaria a Gaza por aire, mar y tierra

Un convoy de cinco camiones puede transportar unas 100 toneladas de alimentos y artículos esenciales para la supervivencia de la población gazatí, mientras que cada lanzamiento aéreo puede hacer llegar algunas pocas toneladas, sin contar con que cualquier problema técnico puede convertirlo en una tragedia.

Esto ocurrió la semana pasada cuando un paracaídas no se abrió y el cargamento cayó sin control, matando a cinco civiles.

"La ayuda humanitaria no puede improvisarse", añadieron las oenegés.

Asimismo, señalaron que la iniciativa de crear un corredor marítimo desde Chipre y que incluye la construcción de un puerto flotante en la costa de Gaza -que no estará operativo hasta dentro de varias semanas- no es la solución porque "las familias gazatíes no pueden esperar".

Las organizaciones civiles enfatizaron además que ese corredor o cualquier otra iniciativa no aliviará la catastrófica situación humanitaria en Gaza a menos que vaya acompañado de un alto el fuego inmediato.

"Las organizaciones humanitarias tienen la capacidad logística para ayudar a los palestinos de Gaza, lo único que hace falta es la voluntad política de los gobiernos para garantizar que se respeta el acceso", sostuvieron en una carta abierta, firmada también por el Consejo Danés de Refugiados, la Asociación de ONG italianas, la War Child Alliance y secciones nacionales de Médicos Sin Fronteras o Tierra de Hombres, entre otras.

Lee también ¿Cómo el ejército de EU se esfuerza por construir un muelle flotante para la ayuda que se necesita en Gaza?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc