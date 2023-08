El exvicepresidente Mike Pence dijo este domingo que no tiene la intención de testificar en el juicio del expresidente Donald Trump por los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Estados Unidos, pero Pence no cerró totalmente la puerta.

"No tengo planes de testificar. Pero, siempre cumpliremos con la ley”, dijo Pence en “State of the Union” de CNN, en una aparición pregrabada desde New Hampshire.

"Testifiqué ante el gran jurado bajo una citación después de que recibimos una aclaración de la corte sobre las protecciones que tengo bajo la Constitución como presidente del Senado”, dijo el republicano.

Trump está acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos.

La acusación del fiscal especial Jack Smith alega, como parte de los cargos de Trump, una campaña de presión concertada para que Pence rechace los resultados del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021 y envíe los resultados a las legislaturas estatales, algo que Pence ha señalado repetidamente que no tenía derecho a hacer, recordó ABC News.

“Francamente, el día antes del 6 de enero, si la memoria no me falla, regresaron, los abogados [de Trump] lo hicieron y dijeron: 'Queremos que rechacen los votos por completo'. Me pedían que anulara las elecciones. No tenía derecho a anular las elecciones”, dijo Pence el domingo.

El abogado de Trump, John Lauro, argumentó el domingo en "This Week" de ABC que "el gobierno nunca podrá probar más allá de una duda razonable que el presidente Trump tenía intenciones corruptas o criminales".

Lauro declaró que “preguntar es aspiracional; es libertad de expresión”, en referencia a la demanda de Trump a Pence.

Agregó que Trump estaba convencido de que hubo irregularidades en la elección que debían ser investigadas por las autoridades estatales antes de que se pudiera certificar la elección. “Una violación técnica de la Constitución no es una violación de la ley penal”, sostuvo Lauro, y calificó de “simplemente incorrecto” sugerir que Trump había presionado a Pence para que violara la ley.

