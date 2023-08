Si el expresidente Donald Trump cometió una "violación técnica de la Constitución", no significa necesariamente que violó ninguna ley penal, argumentó John Lauro, un abogado defensor penal del exmandatario, en entrevistas a medios de Estados Unidos.

“Cuando estás ejerciendo la libertad de expresión, no estás participando en un fraude al gobierno”, dijo Lauro al programa “State of the Union” de CNN. “Todo lo que alegas es libertad de expresión”. Remarcó que “la libertad de expresión protege las acciones del expresidente".

Lauro pareció señalar cómo defendería al exmandatario en un juicio que se derivará de la acusación penal de cuatro cargos presentada la semana pasada por un gran jurado federal que había estado examinando el posible papel de Trump en el 6 de enero, en los disturbios en el Capitolio y sus supuestos intentos de anular las elecciones de 2020.

Lauro dijo que se opondría a la petición de Smith de una orden de protección de la jueza federal de distrito Tanya Chutkan en Washington para evitar que Trump divulgue en las redes sociales testimonios confidenciales del gran jurado en el caso u otros documentos que indiquen quiénes podrían ser testigos en su contra en el juicio.

Lee también Trump pedirá el traslado del caso del asalto al Capitolio fuera de Washington DC

Smith buscó la orden de protección después de que Trump dijera el viernes en mayúsculas en el sitio de redes sociales Truth Social del que es copropietario: "¡Si me persigues, te perseguiré a ti!". La campaña de Trump dijo que la advertencia estaba dirigida a los oponentes políticos republicanos de Trump.

“No estaremos de acuerdo en ocultar al público información no sensible, a la prensa”, dijo Lauro. “Me sorprende que la prensa no se haya alineado en contra de esta orden de protección propuesta”.

Chutkan le dio a Lauro y otros abogados de Trump hasta las 5 pm del lunes, hora de Washington, para responder a la solicitud de Smith de la orden de protección.

Mientras, Pence es vilipendiado por muchos partidarios de Trump por no acceder a la demanda de Trump de bloquear la certificación del Congreso de los resultados de 2020 el 6 de enero de 2021.

Lee también Autopsia de María Fernanda "dará luz" para saber qué pasó, dice embajador de México en Alemania

Lauro afirmó que Trump y Pence simplemente habían discutido sobre si un vicepresidente podía constitucionalmente tomar medidas.

“Una violación técnica de la Constitución no es una violación de la ley penal”, sostuvo Lauro, y calificó de “simplemente incorrecto” sugerir que Trump había presionado a Pence para que violara la ley.

“Y decir eso es contrario a décadas de estatutos legales”, continuó. “Este tipo de desacuerdos constitucionales y legales no dan lugar a cargos penales”, argumentó Lauro. “Y una cosa que el señor Pence nunca ha dicho es que pensó que el presidente Trump estaba actuando de manera criminal”.

Pence dijo que cree que "cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos". El exvicepresidente dijo el miércoles que Trump se rodeó después de las elecciones de 2020 de "abogados chiflados".

Lee también Trump parecía un "cachorro asustado" de camino a la Corte, se burla Nancy Pelosi